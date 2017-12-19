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19.12.2017  17:43   

В Индустриальном районе прошел праздник для детей

Праздник для детей-сирот и детей под опекой прошел сегодня, 19 декабря, в День Святого Николая, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток».


// city.kharkov.ua

Творческие коллективы подготовили для детей концерт, а депутаты Харьковского городского и областного советов передали им подарки.

С праздником детей и всех жителей района поздравила председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная.

«Дорогие ребята, уважаемы взрослые! В День Святого Николая желаю всем светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни, отменного здоровья и домашнего уюта», - сказала глава райадминистрации. 

Напомним, сегодня в Харькове открывается сезон новогодних и рождественских праздников. В частности, на пл. Свободы состоится открытие главной елки города (начало - в 17:00), День Святого Николая отметят в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, также праздники проходят в районах города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день святого николая, исток, харьков
 
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