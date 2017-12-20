В Харькове пройдет Зимний кубок КВН

Новогодний Зимний кубок КВН состоится в четверг, 21 декабря, в концертном зале «Украина».
В нем примут участие студенческие и школьные команды КВН. Игра будет состоять из двух блоков: в первом выступят молодые команды, а во втором - более титулованные участники. Каждая команда подготовит одно конкурсное задание - «Фристайл».
Начало игры - в 18:00.
Мероприятие пройдет в рамках Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажн.:
давл.:
ветер: