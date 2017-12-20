20.12.2017 16:49

В Харькове пройдет Зимний кубок КВН

Новогодний Зимний кубок КВН состоится в четверг, 21 декабря, в концертном зале «Украина».



// city.kharkov.ua

В нем примут участие студенческие и школьные команды КВН. Игра будет состоять из двух блоков: в первом выступят молодые команды, а во втором - более титулованные участники. Каждая команда подготовит одно конкурсное задание - «Фристайл».

Начало игры - в 18:00.



Мероприятие пройдет в рамках Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН.