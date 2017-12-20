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20.12.2017  16:49   

В Харькове пройдет Зимний кубок КВН

Новогодний Зимний кубок КВН состоится в четверг, 21 декабря, в концертном зале «Украина».


// city.kharkov.ua

В нем примут участие студенческие и школьные команды КВН. Игра будет состоять из двух блоков: в первом выступят молодые команды, а во втором - более титулованные участники. Каждая команда подготовит одно конкурсное задание - «Фристайл».

Начало игры - в 18:00.

Мероприятие пройдет в рамках Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  квн, харьков
 
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