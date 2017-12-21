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21.12.2017  18:00   

В Харькове прошла социальная акция «Подари свою любовь детям»

Социальная акция «Подари свою любовь детям» прошла 20 декабря на базе Харьковского профессионального лицея строительных технологий.


// city.kharkov.ua

В ней приняли участие 250 человек - воспитанники детских домов и интернатов, вынужденные переселенцы из зоны АТО, многодетные, малообеспеченные и приемные семьи, дети и молодежь с особыми потребностями, волонтеры.

В рамках акции прошел праздничный концерт, на котором выступили участники всеукраинского проекта «Голос.Дети», международного фестиваля  творчества «Путь к звездам». Также дети посмотрели представление кукольного театра, для них прошли конкурсы, викторины и игры. Детям вручили подарки.

Акция прошла по инициативе Харьковской областной молодежной общественной организации «Харьковский центр волонтеров» под патронатом Благотворительного фонда «Возрождение». Партнерами акции выступили БФ «Enterprise Care», общественная организация «Припинення сирітства Харківщини», Харьковский  профессиональный лицей строительных технологий.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  акция, харьков
 
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