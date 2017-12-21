Харьков примет участие в конкурсе «Молодежная столица Украины»

Хакатон по оформлению заявки города на участие в конкурсе «Молодежная столица Украины» пройдет 27 декабря в большом зале стадиона «Металлист» (ул. Плехановская, 65).
В программе мероприятия - презентация конкурса, отчет Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и непосредственно хакатон - работа в группах, где будет разработана заявка на участие в конкурсе от города Харькова.
В мероприятии примут участие представители Министерства молодежи и спорта Украины, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, лидеры молодежных общественных организаций, депутаты, общественность. Присоединиться к ним могут все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.
Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на его странице в социальной сети «Facebook».
Отметим, что конкурс «Молодежная столица Украины» планируют проводить в стране ежегодно, отмечая лучший город для проживания и развития молодежи. Его инициаторами являются Министерство молодежи и спорта Украины, Украинский институт международной политики и Национальный молодежный совет Украины.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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