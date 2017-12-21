21.12.2017 17:28

Харьков примет участие в конкурсе «Молодежная столица Украины»

Хакатон по оформлению заявки города на участие в конкурсе «Молодежная столица Украины» пройдет 27 декабря в большом зале стадиона «Металлист» (ул. Плехановская, 65).



// city.kharkov.ua

В программе мероприятия - презентация конкурса, отчет Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и непосредственно хакатон - работа в группах, где будет разработана заявка на участие в конкурсе от города Харькова.



В мероприятии примут участие представители Министерства молодежи и спорта Украины, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, лидеры молодежных общественных организаций, депутаты, общественность. Присоединиться к ним могут все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.



Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на его странице в социальной сети «Facebook».



Отметим, что конкурс «Молодежная столица Украины» планируют проводить в стране ежегодно, отмечая лучший город для проживания и развития молодежи. Его инициаторами являются Министерство молодежи и спорта Украины, Украинский институт международной политики и Национальный молодежный совет Украины.