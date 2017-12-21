 
Главная Новости Общество Харьков примет участие в конкурсе «Молодежная столица Украины»
21.12.2017  17:28   

Харьков примет участие в конкурсе «Молодежная столица Украины»

Хакатон по оформлению заявки города на участие в конкурсе «Молодежная столица Украины» пройдет 27 декабря в большом зале стадиона «Металлист» (ул. Плехановская, 65).


// city.kharkov.ua

В программе мероприятия - презентация конкурса, отчет Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и непосредственно хакатон - работа в группах, где будет разработана заявка на участие в конкурсе от города Харькова.

В мероприятии примут участие представители Министерства молодежи и спорта Украины, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, лидеры молодежных общественных организаций, депутаты, общественность. Присоединиться к ним могут все желающие.  Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на его странице в социальной сети «Facebook».

Отметим, что конкурс «Молодежная столица Украины» планируют проводить в стране ежегодно, отмечая лучший город для проживания и развития молодежи. Его инициаторами являются Министерство молодежи и спорта Украины, Украинский институт международной политики и Национальный молодежный совет Украины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 Образование Харьковские студенты едут в Германию в рамках конкурса «Пищевые технологии 2018» 22.12 Власть Объявлен городской конкурс социальных проектов 15.12 Общество В рамках новой номинации конкурса «Вместе в будущее» будут внедрять проекты на сумму 1,5 миллиона гривен
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 