Новогодние подарки от мэра получат 100 тысяч малышей Харькова

Дети Первой столице начали получать новогодние подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
К новогодним праздникам сладости получат все дети города, отметили в профильном департаменте.
Ольга Деменко, директор Департамента образования:
«В этом году город подготовил всем малышам новогодние подарки. Почти 100 тысяч малышей, которые воспитываются в детских садах, и ребята, которые посещают начальную школу, получат подарки от городского головы. Подарки уже завезены в школы и в детские сады, и во время утренников они будут вручены. Кроме того, ребят ждут представления в ХНАТОБе. И эти представления смогут посетить более 30 тысяч ребят».
Также во время зимних каникул школьники смогут провести свой досуг и в школах. В учебных заведениях Первой столицы будут работать спортивные и актовые залы, а также компьютерные классы.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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