21.12.2017 15:43

Новогодние подарки от мэра получат 100 тысяч малышей Харькова

Дети Первой столице начали получать новогодние подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// Городской Дозор

К новогодним праздникам сладости получат все дети города, отметили в профильном департаменте.



Ольга Деменко, директор Департамента образования:

«В этом году город подготовил всем малышам новогодние подарки. Почти 100 тысяч малышей, которые воспитываются в детских садах, и ребята, которые посещают начальную школу, получат подарки от городского головы. Подарки уже завезены в школы и в детские сады, и во время утренников они будут вручены. Кроме того, ребят ждут представления в ХНАТОБе. И эти представления смогут посетить более 30 тысяч ребят».



Также во время зимних каникул школьники смогут провести свой досуг и в школах. В учебных заведениях Первой столицы будут работать спортивные и актовые залы, а также компьютерные классы.







