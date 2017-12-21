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21.12.2017  15:43   

Новогодние подарки от мэра получат 100 тысяч малышей Харькова

Дети Первой столице начали получать новогодние подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// Городской Дозор

К новогодним праздникам сладости получат все дети города, отметили в профильном департаменте.

Ольга Деменко, директор Департамента образования:
«В этом году город подготовил всем малышам новогодние подарки. Почти 100 тысяч малышей, которые воспитываются в детских садах, и ребята, которые посещают начальную школу, получат подарки от городского головы. Подарки уже завезены в школы и в детские сады, и во время утренников они будут вручены. Кроме того, ребят ждут представления в ХНАТОБе. И эти представления смогут посетить более 30 тысяч ребят».

Также во время зимних каникул школьники смогут провести свой досуг и в школах. В учебных заведениях Первой столицы будут работать спортивные и актовые залы, а также компьютерные классы.



 

Тэги:  новый год, подарок, деменко, харьков
 
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