21.12.2017 20:28

«Время строить»: новый дом для девушки с большим сердцем

Оксана Марченко построила дом для девушки, в 14 лет ставшей мамой для двоих братьев и сестры.



// Телеканал «Интер»

Героиня нового выпуска проекта Оксаны Марченко «Время строить» – Ольга – слишком рано повзрослела: в 14 лет она стала мамой для двух младших братиков и сестры. Чтобы прокормить семью, Оле приходилось после школы бежать на работу. А еще – вести хозяйство, ухаживать за малышами и ремонтировать разрушающийся дом.

«Оля справилась, потому что в ее сердце живет огромная любовь, – считает лидер команды проекта Оксана Марченко. – Она смиренно приняла на свои хрупкие плечи все, что свалилось на нее. Возможно, до конца не понимая всей сложности ситуации в четырнадцать лет. Не бросила, не отказалась, не освободилась сразу от этой «обузы» в виде троих детей. А взяла на себя ответственность, как взрослая. И сейчас она говорит: «Я никогда не представляла своей жизни без них. Я без них – не могу». Вот как надо любить!»

Команда проекта «Время строить» отправилась в маленькое село на Закарпатье, чтобы построить новый дом для семьи Оли.

«Такой шанс выпадает редко. И мы очень рады за эту семью. Они сильно бедовали. В старом доме даже воды не было, чтобы искупаться, постирать, Оля каждый вечер приносила по десять ведер. А дом стоял перекошенный, просто на глазах разваливался, – рассказывает односельчанка Виктория. – Теперь они наконец-то будут счастливы. Они заслужили это».

На помощь команде проекта и строителям придут знакомые, соседи и земляки Оли. Поддержать эту семью приедет популярная украинская певица Ирина Билык.

«Это люди, с которых можно и нужно брать пример, – говорит о героях проекта Ирина. – Они ведь не жаловались, не ждали помощи – просто жили и творили добрые дела. И за это Бог их вознаградил. Каждый человек в жизни должен испытать волшебство. Благодаря проекту «Время строить» в жизни семьи Оли произошло чудо. И я счастлива за этих людей».

Куда отправится семья Оли на время строительства? Каким будет их новый дом? Что за ремесло освоит Ирина Билык в закарпатской деревне? Не пропустите! В субботу, 23 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер» – «Время строить».