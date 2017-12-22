Завод «ФЭД» отметил свое 90-летие

Праздничное мероприятие, посвященное 90-летию ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», состоялось 21 декабря на предприятии.
Коллектив предприятия с юбилеем поздравили представители руководства города и области.
От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса коллектив завода поздравил заместитель городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.
За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм и по случаю 90-летия основания предприятий группы «ФЭД» вице-мэр вручил коллективу и лучшим работникам предприятий Почетные грамоты Харьковского городского совета, исполнительного комитета и Благодарности городского головы.
Отметим, Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» производит высокоточную топливо- и гидрорегулирующую аппаратуру для аэрокосмической промышленности и выполняет заказы для других отраслей машиностроения и железнодорожного транспорта. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Справка. Завод был основан в 1927 году на базе небольших мастерских Детской коммуны им. Ф. Э. Дзержинского и начал свою деятельность с выпуска простейших электрических сверлильных машин и фотоаппаратов. В дальнейшем были разработаны и серийно выпускались знаменитые малоформатные фотоаппараты серии «ФЭД-5», автоматические фотоаппараты «ФЭД-Микрон», «ФЭД-Микрон-2», «ФЭД-35», «ФЭД-50», стереофотоаппараты «ФЭД-Стерео» и другие фотопринадлежности. В послевоенные годы завод продолжил производить аппаратуру для авиационной промышленности, а вскоре стал производить и для космической, а также других отраслей машиностроения. При этом продолжался выпуск фотоаппаратов серии «ФЭД».
В 1993 году на базе завода «ФЭД», Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и Первомайского машиностроительного завода было образовано ЗАО «Корпорация ФЭД». В 2010 году, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, завод вошел в перечень предприятий авиапромышленности Украины, получающих государственную поддержку, а спустя год – в состав государственного концерна «Укроборонпром».
На заводе освоено производство авиационных агрегатов (интегральных гидроприводов, агрегатов топливопитания, систем автоматического управления авиационных двигателей, агрегатов систем автоматического управления полетом, агрегатов гидравлических систем).
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажн.:
давл.:
ветер: