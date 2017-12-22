22.12.2017 10:34

Завод «ФЭД» отметил свое 90-летие

Праздничное мероприятие, посвященное 90-летию ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», состоялось 21 декабря на предприятии.



// city.kharkov.ua

Коллектив предприятия с юбилеем поздравили представители руководства города и области.

От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса коллектив завода поздравил заместитель городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм и по случаю 90-летия основания предприятий группы «ФЭД» вице-мэр вручил коллективу и лучшим работникам предприятий Почетные грамоты Харьковского городского совета, исполнительного комитета и Благодарности городского головы.

Отметим, Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» производит высокоточную топливо- и гидрорегулирующую аппаратуру для аэрокосмической промышленности и выполняет заказы для других отраслей машиностроения и железнодорожного транспорта. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.



Справка. Завод был основан в 1927 году на базе небольших мастерских Детской коммуны им. Ф. Э. Дзержинского и начал свою деятельность с выпуска простейших электрических сверлильных машин и фотоаппаратов. В дальнейшем были разработаны и серийно выпускались знаменитые малоформатные фотоаппараты серии «ФЭД-5», автоматические фотоаппараты «ФЭД-Микрон», «ФЭД-Микрон-2», «ФЭД-35», «ФЭД-50», стереофотоаппараты «ФЭД-Стерео» и другие фотопринадлежности. В послевоенные годы завод продолжил производить аппаратуру для авиационной промышленности, а вскоре стал производить и для космической, а также других отраслей машиностроения. При этом продолжался выпуск фотоаппаратов серии «ФЭД».



В 1993 году на базе завода «ФЭД», Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и Первомайского машиностроительного завода было образовано ЗАО «Корпорация ФЭД». В 2010 году, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, завод вошел в перечень предприятий авиапромышленности Украины, получающих государственную поддержку, а спустя год – в состав государственного концерна «Укроборонпром».



На заводе освоено производство авиационных агрегатов (интегральных гидроприводов, агрегатов топливопитания, систем автоматического управления авиационных двигателей, агрегатов систем автоматического управления полетом, агрегатов гидравлических систем).