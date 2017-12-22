22.12.2017 13:26

Каким будет памятник Людмиле Гурченко в Харькове

Памятный знак легендарной харьковчанке уже почти готов. И сегодня создатели несколько приоткрыли занавес тайны и представили журналистам будущую еще одну изюминку Первой столицы.



// Городской Дозор

В творческой мастерской Катиба Мамедова, известного харьковского скульптора, среди большого количества работ немало посвященных Людмиле Гурченко. Ведь создать величественную скульптуру женщине-легенде, говорит, было его давней мечтой.



Катиб Мамедов, скульптор, заслуженный художник Украины:

«Людмила Марковна для меня это символ красоты, символ величия. Это гордость Харькова. Я как скульптор вынашивал идеи, как бы я её воплотил».



Полтора года упорной работы. Десятки эскизов. Один из первых – кадр из фильма «Карнавальная ночь». Людмила Гурченко появляется на фоне часов, где уже через 5 минут наступит новый год. Впрочем, говорит скульптор, всегда чего-то не хватало. И вот – окончательный вариант. На постаменте Людмила Гурченко, а у ее подножия 15 персонажей из шести известных фильмов с ее участием.



Катиб Мамедов, скульптор, заслуженный художник Украины:

«Всегда надо стремиться к лучшему. 100% идеально не бывает всё. Но я максимально старался, максимально от души, с любовью. Будет прекрасный памятник. Оценят зрители естественно, но я для этого всё делаю».



Запечатлеть в бронзе известную харьковчанку было и давней мечтой Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, и всех горожан. Работа и действительно была длительной и тщательной, чтобы как можно лучше представить актрису, а еще подобрать наиболее удачное место для памятника.



Габриэл Михайлов, депутат Харьковского городского совета:

«Изначально этот проект был инициирован нашим любимым мэром города Харькова Геннадием Адольфовичем. Это была его идея. Надо было найти место, это один из сложных моментов, ведь очень важно для города иметь памятники, собранные не в одном месте, а так, чтобы они создавали определённую атмосферу для удобства харьковчан и гостей города и привлекательности нашего города».



Памятный знак почти готов. Его высота будет 7,5 метров, а вес 5,5 тонн. Уже и начата реконструкция сквера на перекрестке проспекта Независимости и улицы Тринклера, где и будет расположен монумент. Работы ведутся полным ходом. Проводится благоустройство территории. Обустраивают дорожки и возводят двухметровый постамент, на котором и появится величавая скульптура легендарной харьковчанки.