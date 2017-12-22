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22.12.2017  14:09   

В парке Горького зажгут новогоднюю красавицу: программа праздников

В субботу, 23 декабря зажжет свои огни Главная елка парка Горького. Начнет работу зимняя ярмарка, почта Деда Мороза.


// Парк Горького

В 13:00 на главной сцене начнется детская развлекательная программа, после – шоу с конкурсами для молодежи. Творческая студия «Pingwin» презентует новую программу «Чудесный наряд Деда Мороза» (начало – в 16:00). Эта сказка с играми и конкурсами будет проходить на протяжении всех новогодних праздников - до 14 января.

Также в этот день в развлекательном центре с 13:00 до 15:00 будет работать творческая мастерская «Поделки-проделки», с 15:00 до 18:00 - школа рукоделия Ирины Шегды, а в Логове Билли Кида с 12:00 до 17:00 будут проходить лазертаг-бои. В ретро-парке с 10:00 до 13:00 пройдет новогодний квест скандинавской ходьбы, с 14:00 до 19:00 - танцевальная программа «Танцуют все!», с 16:00 до 18:00 - вокальная программа «Споемте, друзья!».

В 18:20 начнется церемония зажжения елочных огней. Театральная постановка с ярким пиротехническим шоу завершится традиционным «Раз, два, три, елочка, гори!», после чего дети и взрослые вместе со сказочными персонажами смогут пройтись в хороводе вокруг главного новогоднего дерева. Откроет свои двери домик Деда Мороза, в котором повелитель зимы будет ждать детишек. На этом праздник не закончится. В 18:30 на главной сцене начнется концерт «Лучшие песни детства» группы «Льюис Кэрролл», а завершит этот день дискотека.

Также праздничная программа запланирована на 24 и 25 декабря. На главной сцене с 12:00 будут проходить детские шоу, конкурсы, выступят ансамбли, пройдут спектакли.

Программа мероприятий

23 декабря, суббота Открытие новогодней елки
Средневековая площадь
18.30 – 21.00 Работает домик Деда Мороза
Главная сцена
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»
14.30 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим…!»
15.30 – 16.00 Конкурсная программа «Зазывалки» перед елкой
16.00 – 18.00 Шоу-программа «Чудесный наряд Деда Мороза» творческой студии Pingwin
18.00 – 18.20 Спектакль «12 месяцев»
18.20 – 18.30 Церемония зажжения новогодней елки. Огненное шоу «Пантера»
18.30 – 19.30 Концерт «Лучшие песни детства» группы «Л’юїс Керол»
19.30 – 20.00 Праздничный хоровод
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека со сказочными героями
Развлекательный центр
13.00 – 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»
15.00 – 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
10.00 – 13.00 Новогодний квест скандинавской ходьбы
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

24 декабря, воскресенье
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Работает домик Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»
13.00 – 14.30 Шоу «Чудесный наряд Деда Мороза» творческой студии Pingwin
15.00 – 15.30 Конкурсная программа «Зазывалки» перед елкой
15.30 – 16.30 Выступление инструментального ансамбля «3+2»
16.30 – 17.30 Кукольный спектакль «Про кота-воеводу»
18.00 – 19.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим…!»
19.30 – 20.00 Мини-диско с ростовыми куклами «Тусовщики»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека со сказочными героями
Развлекательный центр
13.00 – 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»
15.00 – 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
18.30 – 19.30 Шоу-программа «Мастерская Шляпника» творческой студии PinGwin
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

25 декабря, понедельник
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Работает домик Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»
13.00 – 14.30 Шоу «Чудесный наряд Деда Мороза» творческой студии Pingwin
15.00 – 15.30 Конкурсная программа «Зазывалки» перед елкой
17.00 – 18.00 Музыкально-игровая фольклорная программа ансамбля «Сварожичі»
18.00 – 19.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим…!»
19.30 – 20.00 Мини-диско с ростовыми куклами «Тусовщики»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека со сказочными героями
Развлекательный центр
13.00 – 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»
15.00 – 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 18.00 Шоу-программа «Мастерская Шляпника» творческой студии PinGwin
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

В программе возможны изменения.

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  новый год, парк горького, харьков
 
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