22.12.2017 14:09

В парке Горького зажгут новогоднюю красавицу: программа праздников

В субботу, 23 декабря зажжет свои огни Главная елка парка Горького. Начнет работу зимняя ярмарка, почта Деда Мороза.



// Парк Горького

В 13:00 на главной сцене начнется детская развлекательная программа, после – шоу с конкурсами для молодежи. Творческая студия «Pingwin» презентует новую программу «Чудесный наряд Деда Мороза» (начало – в 16:00). Эта сказка с играми и конкурсами будет проходить на протяжении всех новогодних праздников - до 14 января.



Также в этот день в развлекательном центре с 13:00 до 15:00 будет работать творческая мастерская «Поделки-проделки», с 15:00 до 18:00 - школа рукоделия Ирины Шегды, а в Логове Билли Кида с 12:00 до 17:00 будут проходить лазертаг-бои. В ретро-парке с 10:00 до 13:00 пройдет новогодний квест скандинавской ходьбы, с 14:00 до 19:00 - танцевальная программа «Танцуют все!», с 16:00 до 18:00 - вокальная программа «Споемте, друзья!».



В 18:20 начнется церемония зажжения елочных огней. Театральная постановка с ярким пиротехническим шоу завершится традиционным «Раз, два, три, елочка, гори!», после чего дети и взрослые вместе со сказочными персонажами смогут пройтись в хороводе вокруг главного новогоднего дерева. Откроет свои двери домик Деда Мороза, в котором повелитель зимы будет ждать детишек. На этом праздник не закончится. В 18:30 на главной сцене начнется концерт «Лучшие песни детства» группы «Льюис Кэрролл», а завершит этот день дискотека.



Также праздничная программа запланирована на 24 и 25 декабря. На главной сцене с 12:00 будут проходить детские шоу, конкурсы, выступят ансамбли, пройдут спектакли.

Программа мероприятий

23 декабря, суббота Открытие новогодней елки

Средневековая площадь

18.30 – 21.00 Работает домик Деда Мороза

Главная сцена

13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»

14.30 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим…!»

15.30 – 16.00 Конкурсная программа «Зазывалки» перед елкой

16.00 – 18.00 Шоу-программа «Чудесный наряд Деда Мороза» творческой студии Pingwin

18.00 – 18.20 Спектакль «12 месяцев»

18.20 – 18.30 Церемония зажжения новогодней елки. Огненное шоу «Пантера»

18.30 – 19.30 Концерт «Лучшие песни детства» группы «Л’юїс Керол»

19.30 – 20.00 Праздничный хоровод

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека со сказочными героями

Развлекательный центр

13.00 – 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»

15.00 – 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Ретро парк

10.00 – 13.00 Новогодний квест скандинавской ходьбы

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

24 декабря, воскресенье

Средневековая площадь

12.00 – 19.00 Работает домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»

13.00 – 14.30 Шоу «Чудесный наряд Деда Мороза» творческой студии Pingwin

15.00 – 15.30 Конкурсная программа «Зазывалки» перед елкой

15.30 – 16.30 Выступление инструментального ансамбля «3+2»

16.30 – 17.30 Кукольный спектакль «Про кота-воеводу»

18.00 – 19.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим…!»

19.30 – 20.00 Мини-диско с ростовыми куклами «Тусовщики»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека со сказочными героями

Развлекательный центр

13.00 – 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»

15.00 – 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

18.30 – 19.30 Шоу-программа «Мастерская Шляпника» творческой студии PinGwin

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

25 декабря, понедельник

Средневековая площадь

12.00 – 19.00 Работает домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»

13.00 – 14.30 Шоу «Чудесный наряд Деда Мороза» творческой студии Pingwin

15.00 – 15.30 Конкурсная программа «Зазывалки» перед елкой

17.00 – 18.00 Музыкально-игровая фольклорная программа ансамбля «Сварожичі»

18.00 – 19.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим…!»

19.30 – 20.00 Мини-диско с ростовыми куклами «Тусовщики»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека со сказочными героями

Развлекательный центр

13.00 – 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»

15.00 – 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 18.00 Шоу-программа «Мастерская Шляпника» творческой студии PinGwin

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

В программе возможны изменения.