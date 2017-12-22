22.12.2017 17:01

«Жизнь как танец»: юбилейный концерт Freedom Ballet на «Интере»

В воскресенье, 24 декабря, в 22:20 на «Интере» – телевизионная премьера юбилейного концерта «Freedom Ballet. Жизнь как танец».



// Телеканал «Интер»

Легендарный танцевальный коллектив с размахом отпраздновал 15-летие на сцене дворца «Украина». Концерт прошел при поддержке телеканала «Интер».



«Мы очень давно и плодотворно работаем с телеканалом «Интер», – говорит Елена Коляденко, основатель Freedom Ballet и бессменный художественный руководитель коллектива. – Это люди, с которыми мы смотрим в одну сторону. Они доверяют нам и оценивают по достоинству. Вместе нам интересно. И мы всегда ждем новых совместных проектов».



В этом концерте Freedom Ballet представил самые лучшие авторские постановки за 15 лет творческого пути. Вместе с артистами балета на сцену вышли Лайма Вайкуле, Ирина Билык, Ани Лорак, Наталья Могилевская, Вера Брежнева, Оля Полякова, Злата Огневич, Макс Барских, Alekseev, Kadnay, Freedom-Jazz, Екатерина Кухар и Александр Стоянов.



Каждый номер грандиозного шоу Елена Коляденко продумала до мелочей. Изюминка концерта – многоуровневая декорация «Шкаф», высотой в 4-этажный дом! Шкаф – символическое место, где не просто хранятся вещи, а живут многие секреты и «скелеты-откровения» из жизни людей. Ведь в танцах Freedom Ballet оживают истории любви, разлуки, страсти. «Мои танцоры говорят, что на сцене они иногда честнее, чем в жизни», – признается Елена.



В юбилейном концерте легендарного шоу-балета Ирина Билык презентовала песню «Листья» – в компании очень необычного партнера. Номер Веры Брежневой поразил зрителей спецэффектами, а Наталья Могилевская спела «С тобой одной мне ночи мало», ни разу не коснувшись пола сцены. Эпатажная Оля Полякова появилась в образе мультгероини, а Лайма Вайкуле рассказала удивительные музыкальные истории, прожитые вместе с Freedom Ballet.



Балет Freedom работает со многими звездами и выступает на лучших площадках мира. С телеканалом «Интер» Freedom Ballet связывает многолетняя дружба: знаменитый танцевальный коллектив участвует во всех масштабных концертах и главных эфирных событиях канала.



«Мы рады, что много лет у нас есть такой партнер, как Freedom Ballet, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – И мы дорожим нашими отношениями. Важно работать с людьми, которые близки тебе по духу, по мировоззрению и которые находятся на высоком профессиональном уровне. Потому что сильный партнер и тебя делает сильнее. Тот уровень артистов, песен, текстов, которые зритель видит в наших концертах, без преувеличения – высокий. И танцевальные постановки Freedom Ballet абсолютно неотделимы от этой музыки, песен, слов. Это уникальный коллектив: за пятнадцать лет они не останавливались в своем развитии. Они хотят добиться идеала. Это свойственно немногим».



Не пропустите! Уже в это воскресенье, 24 декабря, в 22:20 на «Интере» – телевизионная премьера грандиозного концерта «Freedom Ballet. Жизнь как танец».

Кроме того, уникальные постановки Freedom Ballet украсят новогодний концерт телеканала – «На ИНТЕРе – Главная елка страны», который зрители увидят в эфире 31 декабря в 22:30.