Школа молодого дипломата выпустила первых слушателей

Участники пилотного проекта «Школа молодого дипломата» сегодня, 22 декабря, получили сертификаты об успешном окончании учебы.
Сертификаты студентам из разных вузов вручил директор Департамента международного сотрудничества Виктор Рудь. Также в церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса, преподаватели.
Школу организовали представители Департамента международного сотрудничества и Молодежного совета при Харьковском городском голове. В течение месяца студенты прослушали лекции по мировой политике, международным отношениям, консульской службе, дипломатическому протоколу и этикету, глобализации и дипломатии. Занятия провели преподаватели Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковского института востоковедения и международных отношений, Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца. Молодые люди встретились с Почетным консулом Французской Республики в Харькове Сергеем Политучим и Почетным консулом Федеративной Республики Германия Татьяной Гавриш, которые поделились своим опытом работы. По окончании курса все 26 человек сдали экзамен, который заключался в организации дипломатического приема. Профессиональное жюри в составе преподавателей школы выбрало команду победителей. Эти молодые люди получили возможность участвовать в организации некоторых мероприятий Департамента международного сотрудничества в качестве волонтеров и будущих сотрудников.
В день вручения сертификатов об окончании Школы молодого дипломата Виктор Рудь отметил, что сегодня украинской дипломатической службе исполнилось 100 лет.
«Очень символично, что вы получили сертификаты именно в этот день. Сегодня наша страна находится в непростой международной ситуации. Это требует новых сил, возможностей, новых кадров. Возможно, именно вы будете укреплять и развивать международный имидж Харькова, нашего региона, страны. Надеюсь, вы с честью выполните возложенные на вас обязанности», - сказал Виктор Рудь.
Сергей Политучий поблагодарил студентов за открытость новым знаниям и сказал, что навыки, которые они получили, - ценны для каждого гражданина страны, который в любом случае становится дипломатом, пересекая границы своего государства.
«Перед человеком, любящим свою страну, стоит задача быть дипломатом. По тому, как он выглядит, как себя ведет, складывается впечатление о стране в общем. Ваш пытливый ум, интерес, дадут основание тому, чтобы вы достойно будете представлять нашу страну на любом уровне, в любом государстве, оставляя о ней только лучшее впечатление», - сказал Сергей Политучий.
Выпускник школы, студент Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Владислав Кучеренко поблагодарил организаторов школы: «Жан-Поль Сартр сказал, что мы выдумываем ценности и на их основании создаем жизнь. Здесь собрались люди, для которых основные ценности - жажда знаний, смелость, целеустремленность. У этого проекта есть будущее».
После церемонии награждения прошел праздничный прием. Студентов пригласили ознакомиться с работой Генерального консульства Республики Польша в Харькове. В будущем они смогут принять участие в других интересных проектах, а в планах городского совета - провести набор новых слушателей Школы молодого дипломата.
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