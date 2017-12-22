22.12.2017 19:08

Школа молодого дипломата выпустила первых слушателей

Участники пилотного проекта «Школа молодого дипломата» сегодня, 22 декабря, получили сертификаты об успешном окончании учебы.



// city.kharkov.ua

Сертификаты студентам из разных вузов вручил директор Департамента международного сотрудничества Виктор Рудь. Также в церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса, преподаватели.



Школу организовали представители Департамента международного сотрудничества и Молодежного совета при Харьковском городском голове. В течение месяца студенты прослушали лекции по мировой политике, международным отношениям, консульской службе, дипломатическому протоколу и этикету, глобализации и дипломатии. Занятия провели преподаватели Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковского института востоковедения и международных отношений, Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца. Молодые люди встретились с Почетным консулом Французской Республики в Харькове Сергеем Политучим и Почетным консулом Федеративной Республики Германия Татьяной Гавриш, которые поделились своим опытом работы. По окончании курса все 26 человек сдали экзамен, который заключался в организации дипломатического приема. Профессиональное жюри в составе преподавателей школы выбрало команду победителей. Эти молодые люди получили возможность участвовать в организации некоторых мероприятий Департамента международного сотрудничества в качестве волонтеров и будущих сотрудников.



В день вручения сертификатов об окончании Школы молодого дипломата Виктор Рудь отметил, что сегодня украинской дипломатической службе исполнилось 100 лет.



«Очень символично, что вы получили сертификаты именно в этот день. Сегодня наша страна находится в непростой международной ситуации. Это требует новых сил, возможностей, новых кадров. Возможно, именно вы будете укреплять и развивать международный имидж Харькова, нашего региона, страны. Надеюсь, вы с честью выполните возложенные на вас обязанности», - сказал Виктор Рудь.



Сергей Политучий поблагодарил студентов за открытость новым знаниям и сказал, что навыки, которые они получили, - ценны для каждого гражданина страны, который в любом случае становится дипломатом, пересекая границы своего государства.



«Перед человеком, любящим свою страну, стоит задача быть дипломатом. По тому, как он выглядит, как себя ведет, складывается впечатление о стране в общем. Ваш пытливый ум, интерес, дадут основание тому, чтобы вы достойно будете представлять нашу страну на любом уровне, в любом государстве, оставляя о ней только лучшее впечатление», - сказал Сергей Политучий.



Выпускник школы, студент Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Владислав Кучеренко поблагодарил организаторов школы: «Жан-Поль Сартр сказал, что мы выдумываем ценности и на их основании создаем жизнь. Здесь собрались люди, для которых основные ценности - жажда знаний, смелость, целеустремленность. У этого проекта есть будущее».



После церемонии награждения прошел праздничный прием. Студентов пригласили ознакомиться с работой Генерального консульства Республики Польша в Харькове. В будущем они смогут принять участие в других интересных проектах, а в планах городского совета - провести набор новых слушателей Школы молодого дипломата.