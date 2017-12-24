24.12.2017 12:10

В харьковском модульном городке прошли пожарные учения (ФОТО)

Комплексные пожарно-тактические учения прошли сегодня, 23 декабря, в модульном городке для временно перемещенных лиц.



city.kharkov.ua

В них приняли участие около 30 спасателей из служб спасения Слободского и Немышлянского районов.

Как сообщил Богдан Долина - директор КП «Харьковспецстрой», на балансе которого находится городок, такие учения было решено провести в связи с трагическим случаем, который произошел в середине декабря в городе Каменское Днепропетровской области: в местном модульном городке для переселенцев возник пожар, в результате чего погибла двухлетняя девочка.

«Мы обратились к спасателям, чтобы совместно провести учения и объяснить людям, что и как делать, если возникают непредвиденные ситуации. В модульных городках так устроено технически, что все работает от электричества - не только освещение, но и отопление и подача горячей воды. Модульным городкам уже три года, и когда жители используют дополнительные электроприборы, это потенциально может привести к замыканиям электропроводки. Поэтому нужно быть готовыми к любым ситуациям», - отметил Богдан Долина.

По легенде учений, ночью в одном из домиков случилось короткое замыкание, произошло возгорание, и дым начал распространяться в коридор и комнаты. Администрация модульного городка сразу организовала эвакуацию жителей. На место происшествия вызвали спасателей и «скорую помощь». Почти все жильцы вышли на улицу самостоятельно, но три человека не смогли покинуть комнаты, и пожарным пришлось искать их. Для создания условий, приближенных к реальным, был использован театральный дым, что сильно ухудшило видимость в помещениях. В итоге всех жильцов удалось спасти, а пострадавших передали медикам. После проведения спасательных мероприятий пожарные ликвидировали возгорание. Психологи, которые также были задействованы в учениях, предоставили психологическую помощь пострадавшим и эвакуированным жителям городка.

Начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Щербина дал хорошую оценку действиям всех служб.

«Наши подразделения этим занимаются постоянно и знают, что делать. Я же хочу отметить хорошие действия персонала модульного городка: они продемонстрировали то, чему мы их учили ранее, охрана четко следовала своим служебным инструкциям, что помогло спасателям быстро справиться с чрезвычайной ситуацией», - отметил Сергей Щербина.

После учений жителям городка показали, как обращаться с разными видами огнетушителей, чтобы эффективно потушить пожар, и предоставили всем желающим возможность отработать эти навыки на практике.