 
Главная Новости Общество В харьковском модульном городке прошли пожарные учения (ФОТО)
24.12.2017  12:10   

В харьковском модульном городке прошли пожарные учения (ФОТО)

Комплексные пожарно-тактические учения прошли сегодня, 23 декабря, в модульном городке для временно перемещенных лиц.


city.kharkov.ua
В них приняли участие около 30 спасателей из служб спасения Слободского и Немышлянского районов.
 
Как сообщил Богдан Долина - директор КП «Харьковспецстрой», на балансе которого находится городок, такие учения было решено провести в связи с трагическим случаем, который произошел в середине декабря в городе Каменское Днепропетровской области: в местном модульном городке для переселенцев возник пожар, в результате чего погибла двухлетняя девочка.
 
«Мы обратились к спасателям, чтобы совместно провести учения и объяснить людям, что и как делать, если возникают непредвиденные ситуации. В модульных городках так устроено технически, что все работает от электричества - не только освещение, но и отопление и подача горячей воды. Модульным городкам уже три года, и когда жители используют дополнительные электроприборы, это потенциально может привести к замыканиям электропроводки. Поэтому нужно быть готовыми к любым ситуациям», - отметил Богдан Долина.
 
По легенде учений, ночью в одном из домиков случилось короткое замыкание, произошло возгорание, и дым начал распространяться в коридор и комнаты. Администрация модульного городка сразу организовала эвакуацию жителей. На место происшествия вызвали спасателей и «скорую помощь». Почти все жильцы вышли на улицу самостоятельно, но три человека не смогли покинуть комнаты, и пожарным пришлось искать их. Для создания условий, приближенных к реальным, был использован театральный дым, что сильно ухудшило видимость в помещениях. В итоге всех жильцов удалось спасти, а пострадавших передали медикам. После проведения спасательных мероприятий пожарные ликвидировали возгорание. Психологи, которые также были задействованы в учениях, предоставили психологическую помощь пострадавшим и эвакуированным жителям городка.
 
Начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Щербина дал хорошую оценку действиям всех служб.
 
«Наши подразделения этим занимаются постоянно и  знают, что делать. Я же хочу отметить хорошие действия персонала модульного городка: они продемонстрировали то, чему мы их учили ранее, охрана четко следовала своим служебным инструкциям, что помогло спасателям быстро справиться с чрезвычайной ситуацией», - отметил Сергей Щербина.
 
После учений жителям городка показали, как обращаться с разными видами огнетушителей, чтобы эффективно потушить пожар, и предоставили всем желающим возможность отработать эти навыки на практике.
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  пожар, городок, учения, харьков, спасатель, переселенец
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 Криминал и происшествия Пожар в девятиэтажке: мужчина не смог самостоятельно пройти задымленный коридор (ФОТО) 21.12 Криминал и происшествия Ночью на Клочковской сгорел микроавтобус (ФОТО) 21.12 Криминал и происшествия Возле областной прокуратуры подожгли автомобиль (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 