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25.12.2017  11:17   

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды

На востоке Украины объявлено штормовое предупреждение.


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По информации ГУ ГСЧС в Харьковской области, 25 декабря ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

По информации Украинского гидрометцентра, сегодня в Харькове ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит 2-4 градуса тепла, в вечеру возможны заморозки.

Тэги:  непогода, харьков
 
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