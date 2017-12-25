Спасатели предупреждают об ухудшении погоды

На востоке Украины объявлено штормовое предупреждение.
По информации ГУ ГСЧС в Харьковской области, 25 декабря ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
По информации Украинского гидрометцентра, сегодня в Харькове ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит 2-4 градуса тепла, в вечеру возможны заморозки.
День лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
С этого года католическое Рождество – официальный выходной в Украине.
влажн.:
давл.:
ветер: