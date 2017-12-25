25.12.2017 14:45

С лесхозов области в Харьков отправят 21 тысячу новогодних красавиц

На таких плантациях как в Бабаевском лесничестве, выращивают главный атрибут новогоднего праздника - хвойных красавиц. Их выращивают не менее 7 лет из маленького саженца, перед тем как срубить под корень и отправить на продажу.



dozor.kharkov.ua

В этом году лесничества Харьковщины планируют поставить на специализированные елочные базары Харькова 21 тысячу лесных красавиц.

«Предприятия Харьковской области уже начали реализацию новогодних деревьев, заготавливаются от рубок ухода. Харьковчане могут приобрести новогодние елки, они могут реализовываться непосредственно в лесхозах, а также реализуются оптовым поставщикам. Цена не изменилась по сравнению с прошлым годом», - сообщает первый заместитель начальника управления охотничьего и лесного хозяйства Александр Попов.

«Октябрьский лесхоз планирует заготовить и продать 7 тысяч новогодних красавиц. Но мы можем заготовить 30 тысяч по разрешительным документам, просто вопрос в сбыте, вопрос в реализации. Ценовая категория разная, от 50 гривен до 120. Нет большого ажиотажа, нет очереди за елками. Мы получили только на прошлой неделе разрешительные документы, которые позволяют нам заготавливать и продавать елки. Но, понемножку мы начинаем заниматься реализацией», - информирует директор ГП «Октябрьский лесхоз» Руслан Чагаровский.

Однако цены на елочных базарах будут значительно отличаться, говорят лесники. Предприниматели, которые закупают елки оптом в лесхозах, закладывают в розничную цену расходы на транспортировку, зарплату реализатору, аренду точки продажи и собственную прибыль. Все елки из лесничеств Харьковщины будут промаркированы пластиковыми бирками или самоклеящимися этикетками, содержащими индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в единую систему электронного учета древесины и содержит информацию о месте и дате заготовки, наименование предприятия, осуществившего заготовку елок и его подчиненность.

«На каждой заготовленной елке должна присутствовать либо пластиковая бирка, либо самоклейка. На каждой есть штрих код, который можем проверить через программу, которую каждый может установить себе на мобильный телефон. Вбиваем штрих код, и мы видим легальная елка или нет», - сообщает инженер лесного хозяйства ГП «Октябрьский лесхоз» Виктория Мельниченко.

Поэтому всех, кто решит украсить собственный дом живой хвойной красавицей, лесники Харьковщины просят обращать внимание на наличие необходимых документов у реализаторов. Помните, согласно действующему законодательству, вы имеете полное право их потребовать. Правоохранители в свою очередь имеют право проверить вашу приобретенную елку на улице. Поэтому не становитесь соучастником преступления. Не покупайте незаконно срубленное дерево, чтобы не испортить себе праздник.