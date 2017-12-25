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25.12.2017  17:46   

Лесники Харьковщины вышли на поиски «черных лесорубов»

Ежегодно в преддверии новогодних праздников в лесничествах горячая пора. Именно тогда обостряется вопрос по обеспечению охраны хвойных насаждений от незаконных вырубок.


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Чтобы их предупредить в каждом из лесхозов Харьковской области ежегодно разрабатывается специальный план мероприятий.
 
«В предновогодний период мероприятия усиливаются. Областной государственной администрацией утверждены соответствующие мероприятия где, безусловно, задействованы работники лесных хозяйств, национальная полиция и экологическая инспекция», - сообщает первый заместитель начальника управления охотничьего и лесного хозяйства Александр Попов.
 
«С начала декабря месяца мы ввели круглосуточные рейдовые бригады, которые объезжают, контролируют и охраняют новогодних красавиц наших. Каждая бригада такая охраняет и днем, и ночью. Одни бригады выезжают в дневной, вторые в ночной рейд. Они оснащены и квадрокоптерами, и видеокамерами, которые фиксируют каждое нарушение. На машинах установлены видеорегистраторы», - информирует директор ГП «Октябрьский лесхоз» Руслан Чагаровский.
 
В лесохозяйственных предприятиях Харьковщины для охраны хвойных насаждений организована работа 11 постоянно действующих рейдовых бригад и обеспечивается ежедневное патрулирование работниками государственной лесной охраны. С начала сезона проведено уже около 250 лесоохранных рейдов.
 
«На сегодняшний момент имеем составленных 57 протоколов. В Змиевском районе открыто уголовное дело, нарушители срубили более 100 новогодних деревьев. Сегодня ведется следствие, нарушителей ждет штраф. Согласно внесенным изменениям в статью 246 Уголовного кодекса, то уже нарушителей ждет штраф 300 необлагаемых минимумов. То есть 5100 на порядок выше или может быть заведено и уголовное дело», - рассказывает первый заместитель начальника управления охотничьего и лесного хозяйства Александр Попов.
 
Наказание наказанием, но потеря практически невосполнима, говорят лесники, во-первых, незаконная вырубка уменьшает количество зеленых насаждений Харьковщины, а во-вторых, на то, чтобы их обновить придется потратить не один десяток лет.
Тэги:  лес, елка, рейд, харьков
 
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