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26.12.2017  12:45   

Дети из Новобаварского района побывали на премьере в ТЮЗе

Сказка о невероятных приключениях девочки, которая попадает в город, в котором нет детей. Историю о том, как маленькая разбойница переворачивает привычный мир рядовых жителей вымышленного городка, увидели 300 малышей Новобаварского района.


dozor.kharkov.ua
Путешествие в страну новогоднего чуда. Его осуществили более 300 детей с Новобаварского района вместе со своими родителями. Всех пригласили в театр юного зрителя на премьеру спектакля «Невероятные приключения Пеппи длинный чулок».
 
«Пеппи длинный чулок это веселая девочка, которая с длинными косичками. Она еще очень любит играться, и она еще много поёт», - рассказывает школьница Аня. 
 
Кроме представления все дети поиграли и пели с главными новогодними волшебниками Дедом морозом и его внучкой Снегурочкой. Все получили хорошее настроение и зарядились позитивом на следующий 2018-й год.
 
«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья, здоровья и хорошего Нового года!», - добавляет школьница Алиса.
 
«В городе Харькове для наших маленьких горожан уже стало хорошей и доброй традицией проводить новогодние праздники. Прошли утренники в садиках, школах, были вручены сладкие подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. И депутаты и администрации районов ведут деток на ёлки и вместе с ними приходят родители, вместе с ними радуются. Пользуясь случаем хочу поздравить всех харьковчан и больших и маленьких с наступающим Новым годом! Пожелать им счастья, здоровья, благополучия, процветания, мирного неба над головой, чтобы их мечты и желания сбывались!», - говорит депутат Харьковского городского совета Юрий Медведев.
 
Справка. Музыкальная сказка по мотивам пьесы Юлия Кима «Пеппи» в интерпретации режиссера Александра Драчева рассказывает зрителям сказочную историю о невероятных приключениях девочки, которая попадает в город, в котором нет детей. Таким образом, маленькая разбойница переворачивает привычный мир рядовых обывателей. Она находит новых друзей и напоминает о том, что в каждом человеке все еще живет маленький ребенок, только надо ему об этом напомнить!

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Тэги:  тюз, дети, харьков, сказка
 
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