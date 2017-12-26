26.12.2017 14:00

Больше половины украинцев считают 2017 год трудным

Жители сел более оптимистичны, чем горожане, а оценки меняются с нейтральных на негативные с Запада на Восток.



//life.pravda.com.ua

56% украинцев оценили 2017 год для Украины как в целом тяжелый и плохой, а каждый третий (36%) считает, что в 2017 год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. Однозначно хорошим и удачным для Украины уходящий, считает 3% опрошенных.



Такие результаты декабрьского социологического опроса компании Research & Branding Group.



Оценка уходящего имеет ряд особенностей, обусловленных возрастом, местностью и регионом проживания респондентов.



Так, среди молодежи равное число нейтральных и негативных оценок 2017 года для Украины.



С увеличением возраста респондентов число негативных оценок растет и преобладает над нейтральными.



Жители сельской местности менее пессимистичны в оценке 2017 года, чем жители городов всех типов.



Социологи заметили тенденцию к снижению нейтральных оценок с Запада (единственный регион, где нейтральные оценки преобладают) на Восток.



Уже не первый опрос показал, что украинцы гораздо оптимистичнее оценивают уходящий год, для своей семьи, чем для страны.



Более половины опрошенных жителей Украины (54%) считают 2017-й для себя и своих семей в чем-то трудным, а в чем удачным, тогда как однозначно тяжелым и плохим для себя и семьи назвали треть украинцев (31%).



Оптимистом в оценке уходящего года для себя и семьи является каждый десятый украинец (13%).



В зависимости от региона проживания наибольшее число однозначно положительных и наименьшее число негативных оценок поставили на Западе Украины, тогда как на Востоке больше всего негативных и меньше положительных оценок.



По данным социологов, хорошее новогоднее настроение преобладает на Западе Украины, но и Восток не лидер по плохим настройкой - таким теперь стал Центр.



Разница в новогоднем настроении жителей разных местностей имеет такую ​​тенденцию - чем больше населенные пункты, тем среди жителей высокий процент хорошего новогоднего настроения, а чем меньше - тем больше среди жителей настроения нейтрального.



Опрос проводился с 4 по 14 декабря 2017 года. Опрошено 1801 респондент в возрасте от 18 лет и старше.



Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу поселения и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь).



Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.