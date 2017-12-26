Загадки Харькова: локации, которых нет в путеводителях

Для беглого знакомства с Харьковом достаточно посетить 5–10 «официальных» достопримечательностей. Но если вы хотите понять и почувствовать город на уровне местного жителя, включите в маршрут локации, о которых не пишут в путеводителях.
Эксперты сервиса бронирования Dobovo рассказали об интересных местах Харькова, в которых стоит побывать для более близкого знакомства с городом.
Карповский сад
Доехав на 11-м троллейбусе до остановки «Ул. Володарского», вы попадете в живописный Карповский сад. Согласно одной из городских легенд под садом проходит подземный ход, который начинается в подвале летного училища и заканчивается у побережья реки Лопань.
В XVIII веке сад был популярен среди дворян, но сегодня он заброшен. Об этом месте знают далеко не все харьковчане. И в этом есть свои преимущества — здесь можно найти множество тихих атмосферных уголков и уединиться вдали от городской суеты.
Особняк Хариной
В XVIII веке это строение было роскошным готическим замком. Особняк принадлежал влиятельной купчихе Александре Хариной, водившей знакомство со многими видными деятелями культуры, науки и политики. По легенде владелица дома обладала магическими способностями, которые приносили купцам удачу в торговых сделках.
Заброшенные усадьбы в пригородах Харькова
Любителям заброшенных исторических мест стоит снять однокомнатную квартиру в Харькове поближе к автовокзалу. Отсюда можно добраться до старинных дворянских имений, которых коснулась «печать времени».
Куда поехать:
● село Кадница (до села Горького и далее 3 км пешком) — полуразрушенная деревянная одноэтажная усадьба, принадлежавшая в разное время помещику Куликовскому и статскому советнику Гордиенко;
● поселок Великий Бурлук — заброшенная двухэтажная усадьба Задонских;
● город Люботин, село Гиевка — руины дворца в романо-готическом стиле (сохранилось нескольких полуразрушенных двухэтажных корпусов); постройки окружены природными красотами — озерами, вековыми дубами, липовыми аллеями.
Нетривиального вам путешествия!
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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