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26.12.2017  15:17   

Завтра в горсовете подведут итоги конкурса «Город без барьеров»

Награждение победителей городского конкурса студенческих работ «Город без барьеров» состоится 27 декабря в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2-й этаж).


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В мероприятии примут участие заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Виктория Грецкая-Миргородская, а также участники конкурса, архитекторы, представители вузов и общественных организаций.
 
Начало мероприятия - в 16:00.
 
Отметим, в холле 2-го этажа будет работать выставка проектных работ, представленных на конкурс «Город без барьеров».
 
Справка. Конкурс проводится Общественной организацией инвалидов «Креавита» при поддержке Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города Харькова и управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. Студенты профильных высших учебных заведений Харькова представили на конкурс проекты адаптации культурных учреждений города для посетителей с инвалидностью и других маломобильных харьковчан.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  награждение, конкурс, победитель, харьков, инвалид
 
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