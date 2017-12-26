26.12.2017 15:47

Спасатели напоминают правила обращения с пиротехникой

Для того чтобы не допустить пожара в новогодние праздники, стоит быть особенно бдительными используя бенгальские огни и различные пиротехнические средства.



trend

Спасатели предупреждают, что любую пиротехнику нужно покупать в специализированных магазинах.

«Вы получите консультацию от менеджера по реализации. Вы получите инструкцию, необходимую информацию, и человек у вас уточнит, где вы планируете применить эту пиротехнику. Они вам дадут совет, какую именно нужно приобрести пиротехнику, для того чтобы быть в безопасности», - говорит начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

Дальше следует выполнять все согласно инструкциям. Не менее ответственно следует подходить и к использованию хлопушек и бенгальских огней. В сети интернет появилась информация о хлопушке, внутри которой металлические пластины. После использования, металлическая часть вылетела и повредила мебель.

«Бенгальский огонь и хлопушка. Почему мы говорим о безопасности этих двух предметов. Они должны находиться в спецместах с определенной температурой. Если вы приобретаете их на улице, они находятся в сырой среде, сыреют и уже не то качество. Люди, приходя домой кладут их, в лучшем случае на батарею для просушки, тем самым может произойти не своевременное срабатывание - или позже или раньше сработает. Здесь уже даже взрослый человек может получить травму», - информирует начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

Главная новогодняя красавица также является легковоспламеняющейся. Елка должна стоять в свободном доступе, не перекрывать выход из комнаты, а вся остальная мебель и предметы должны быть на расстоянии полтора-два метра. Электрические гирлянды на ней - без поврежденных проводов, и это первое на что нужно обратить внимание, чтобы обезопасить и себя и приглашенных гостей.