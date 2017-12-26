26.12.2017 16:45

Владимир Скоробагач: если обещаю что-то людям, - выполняю

Улица Чайковская 5/7/9. Два года, рассказывают местные жители, им досаждал дым, шедший из котельной, расположенной в нескольких метрах от жилого дома.



dozor.kharkov.ua

Сооружение принадлежит облуправлению лесного и охотничьего хозяйства, которые использовали ее с нарушением экологических норм. И вот, наконец, работа котельной остановлена.

«Вот в этом году они уже не топили. Владимир Иванович нам поклялся, сказал, клянусь, что топить не будут. Мы, конечно, сомневались в этом, но оказалось, что он настоящий», - рассказывает жительница дома.

«Невозможно было даже белье посушить. Потому, что заносишь свежее белье, оно воняет дымом. Если неделю в нашу сторону был ветер, невозможно было целую неделю проветрить помещение. А представляете, маленькие дети, а старики. Особенно вот эта часть дома, у них вообще здесь была пытка какая-то. Гестапо устроили», - добавляет житель дома Игорь Кушниренко.

Сейчас и окна, говорят, хоть настежь открывай, да и дышать есть чем. Добиться этого, смогли благодаря тому, что обратились к депутату облсовета Владимиру Скоробагачу. После того, как он взял этот вопрос под личный контроль, эксперты приступили к проверкам работы котельной.

«Сначала выехала лаборатория, замерила сам дым, и в нем оказалось превышение вредных веществ в полтора-два раза. Потом государственно-архитектурный контроль проверил, и оказалось несоответствие. Декларация была подана на начало работ по строительству хозпостроек, а здесь оказалась топочная. ГАСК аннулировал декларацию», - информирует директор ХОР КП «Региональный центр природных ресурсов и экологии» Алексей Мовчан.

Действительно все под контролем с проблемной котельной и довольны ли люди, лично проверил Владимир Скоробагач, который встретился с жильцами дома.

«На сегодняшний день мы выполнили все обещания, которые давали жителям этих домов. Вы понимаете, что трудно было убедить руководство института, чтобы они закрыли эту котельную, или хотя бы сделали все, чтоб можно было здесь людям жить. Целое лето была такая трудоемкая работа проведена. И действительно были и суды, было и общение, было и много встреч, на которых мы обсуждали разные варианты. Но руководство тоже молодцы, пошли на уступки, подключились к тепловым сетям и в данный момент обогреваются от центрального отопления», - сообщает заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

Кроме проблемной трубы, от которой задыхались жители дома, здесь в многоэтажке в этом году провели и ряд работ. Без обращений к Владимиру Скоробагачу, говорят люди, не обошлось.

«Сделали нам ремонт хороший. Окна поставили в подъезде нашего дома. Мы очень благодарны», - говорит жительница дома Белла Владимировна.

Во время встречи с заместителем председателя Харьковского облсовета, люди подняли еще три проблемных вопроса: ремонт кровли, подъезда и пешеходной дорожки. Владимир Скоробагач заверил, что и эти вопросы доведет до логического результата.

«Однозначно, мы будем делать все, чтобы люди жили в комфортных условиях, чтобы был уют, была чистота во дворах. Все это будем контролировать, все будем доводить до ума. Будем ремонтировать подъезды, будем писать, будем добиваться. Я считаю, что мэрия нашего города делает все, чтобы оно так и было. Это команда, которая работает на результат», - информирует заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

«Владимир Иванович пришел к нам на помощь. Мы, конечно, ему очень благодарны. Мы желаем ему успехов в работе, здоровья и чтобы он так же помогал всем, так как он помог нам», - говорит жительница дома.