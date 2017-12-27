27.12.2017 13:03

Для детей льготного контингента устроили новогодний праздник

Новогоднее театрализованное представление «Мистер Крем Брюле и шоколадная фабрика» образцового театра танца «Росинка» прошло 26 декабря в Центре культуры Киевского района.



// city.kharkov.ua

В традиционном празднике приняли участие 350 детей - лишенные родительского попечения, из многодетных и малообеспеченных семей, сироты и др.



Перед началом представления всех присутствующих в зале поздравил с наступающим 2018 годом заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев.



После представления каждому ребенку был вручен новогодний подарочный набор.