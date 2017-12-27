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27.12.2017  13:03   

Для детей льготного контингента устроили новогодний праздник

Новогоднее театрализованное представление «Мистер Крем Брюле и шоколадная фабрика» образцового театра танца «Росинка» прошло 26 декабря в Центре культуры Киевского района.


// city.kharkov.ua

В традиционном празднике приняли участие 350 детей - лишенные родительского попечения, из многодетных и малообеспеченных семей, сироты и др.

Перед началом представления всех присутствующих в зале поздравил с наступающим 2018 годом заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев.

После представления каждому ребенку был вручен новогодний подарочный набор.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  новій год, представление, харьков
 
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