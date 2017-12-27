Для детей льготного контингента устроили новогодний праздник

Новогоднее театрализованное представление «Мистер Крем Брюле и шоколадная фабрика» образцового театра танца «Росинка» прошло 26 декабря в Центре культуры Киевского района.
В традиционном празднике приняли участие 350 детей - лишенные родительского попечения, из многодетных и малообеспеченных семей, сироты и др.
Перед началом представления всех присутствующих в зале поздравил с наступающим 2018 годом заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев.
После представления каждому ребенку был вручен новогодний подарочный набор.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.
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