27.12.2017 13:16

В Харьковском горсовете прошел прием почетных граждан

Традиционный прием почетных граждан города Харькова прошел сегодня, 27 декабря, в Харьковском городском совете.



city.kharkov.ua

На встречу были приглашены почетные харьковчане, звание которым было присвоено в 2017 году: директор музыкальной школы-интерната, профессор Валерий Алтухов, десятикратный чемпион мира по плаванию, тренер по инваспорту Максим Веракса, глава антифашистского движения, узник фашистских концлагерей Игорь Малицкий и бизнесмен, меценат, руководитель Ассоциации промышленного хлебопекарства Владимир Мисик. Также в мероприятии приняли участие почетная харьковчанка, народная артистка Украины Светлана Колыванова-Попеску и заведующий кафедрой хирургии №3 Харьковского национального медицинского университета Владимир Лупальцов, которому присвоили звание в прошлом году.

Прием провел почетный гражданин города, председатель совета почетных граждан Михаил Пилипчук.

«Думаю, что в памяти харьковчан и истории Харькова навсегда останутся имена наших почетных граждан, ведь за каждым из них - свершения эпохи, достижения, ставшие вехами в развитии общества и страны. Сегодня память о них увековечена в нашем городе. Например, Карповский сад в районе Москалевки назван в честь купца и владельца суконной фабрики Сергея Карпова, немало сделавшего для благоустройства города; Кузинский мост - это память о строителе церквей и дорог в родном Харькове, благотворителе Кузьме Кузине; улица Франковская - о докторе, основателе детской городской больницы Владиславе Франковском. С 1999 года, когда была восстановлена традиция присвоения звания «Почетный гражданин города Харькова», ими стали 116 выдающихся людей», - отметил Михаил Пилипчук.

Так, в список почетных граждан нового столетия вошли, в частности, народный артист СССР Леонид Тарабаринов, двукратный олимпийский чемпион Юрий Поярков, доктор медицинских наук Любовь Малая, хирург Александр Шалимов, пианист Владимир Крайнев, конструктор Владимир Сергеев, математик Алексей Погорелов и многие другие.

Справка. В 1887 году Городская дума Харькова ходатайствовала перед императором о введении процедуры присвоения звания «Почетный гражданин города Харькова». На протяжении следующих 27 лет звание было присвоено ряду выдающихся деятелей, среди которых - основатель городской детской больницы и Харьковского медицинского общества Владислав Франковский, харьковский губернатор в 1886–1895 годах Александр Петров, выдающийся офтальмолог Леонард Гиршман. Начиная с 1914 года, звание почетного гражданина в Харькове не присваивали, но с 1999 года эту традицию восстановили.