27.12.2017 15:01

Детей участников АТО поздравили с новогодними праздниками (ФОТО)

Праздник для детей-сирот и детей участников АТО в преддверии Нового года прошел 26 декабря во Дворце детского и юношеского творчества «Исток».



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие 400 детей льготного контингента. Для них местные творческие коллективы подготовили новогодний концерт. Все дети получили сладкие подарки.



После концерта на пл. Святого Александра состоялось открытие районной новогодней елки.



Кроме того, председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная поздравила с новогодними праздниками и вручила сладкие подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса учащимся школы №157 и воспитанникам детсада №453.



«Пусть все ваши мечты обязательно воплотятся в жизнь, а дом будет полон друзей, улыбок и веселого смеха!» - сказала Ольга Вельможная.