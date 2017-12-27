 
Главная Новости Общество На Харьковщине простились с бойцом АТО Олегом Шевченко
27.12.2017  16:57   

На Харьковщине простились с бойцом АТО Олегом Шевченко

29-летний лозовчанин - военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады - погиб 23 декабря вблизи поселка Луганское Донецкой области от пули снайпера террористов.


// ХОГА

Церемония прощания состоялась 27 декабря на родине героя - в городе Лозовая Харьковской области.  

Олег Шевченко с 2015 года проходил службу по контракту в 54-й отдельной механизированной бригаде.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  похороны, боец ато, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.07 Власть Прощание с Шереметом пройдет завтра в Киеве, похоронят журналиста в Минске 21.01 Общество Стало известно, где похоронят отца Михаила Добкина 07.04 Общество В Чугуеве простились с погибшими бойцами 92-й отдельной механизированной бригады
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 