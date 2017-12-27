На Харьковщине простились с бойцом АТО Олегом Шевченко

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 27 декабря День переполнен флюидами повышенной общественной активности. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 27 декабря На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.