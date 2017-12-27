На Харьковщине простились с бойцом АТО Олегом Шевченко

29-летний лозовчанин - военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады - погиб 23 декабря вблизи поселка Луганское Донецкой области от пули снайпера террористов.
Церемония прощания состоялась 27 декабря на родине героя - в городе Лозовая Харьковской области.
Олег Шевченко с 2015 года проходил службу по контракту в 54-й отдельной механизированной бригаде.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.
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