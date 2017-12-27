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27.12.2017  18:21   

В Харькове определили организации для проведения общественных работ в 2018 году

Соответствующее решение было принято сегодня, 27 декабря, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.


city.kharkov.ua
Как сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, к общественным работам будут привлекаться, прежде всего, граждане, состоящие на учете в службе занятости. Они смогут выполнять работы, не требующие специальной квалификации, например, по информированию населения относительно порядка получения жилищных субсидий, сопровождению людей с недостатками зрения, обработке документов и пр.
 
Общественные работы будут организованы в Харьковской общественной организации незрячих юристов, Социально-реабилитационном центре незрячих, Центре реабилитации молодых инвалидов и членов их семей «Право выбора».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  безработный, центр, работа, харьков, занятость
 
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