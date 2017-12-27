27.12.2017 19:40

Количество терминалов для продажи E-ticket увеличат вдвое

В Харькове количество наземных терминалов для продажи E-ticket планируют увеличить с запланированных ранее 323 до 600.



dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 27 декабря, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

«Исходя из обращений граждан, мы обнаружили, что терминалов не хватает. Есть распоряжение городского головы увеличить их практически вдвое», - отметил вице-мэр.

Устройства для продажи электронного билета в том числе установят возле крупных предприятий - заводов «ФЭД», «Турбоатом», ХТЗ - для удобства большого количества людей, которые там работают.

При этом Евгений Водовозов отметил, что сейчас в городе не действуют пять-шесть терминалов для продажи E-ticket. Их ремонтируют. «Кроме того, бывают сбои электроэнергии. Отключается электроэнергия, аппарат сам не перезагружается, специалистам нужно ехать и перезапускать его», - объяснил Евгений Водовозов.

По его словам, также в городе около 30 нерабочих валидаторов в электротранспорте: по одному-два в троллейбусных депо, два в Салтовском трамвайном депо и 26 - в Октябрьском. «Последние были на ремонте, и теперь их нужно дооборудовать. До 15 января их установят», - отметил Евгений Водовозов.

«Мы запускаем огромную систему, махину, которая должна сделать свой первый полный виток. Были некоторые проблемы, которые всплыли в начале эксплуатации, и мы продолжаем перезапускать программу в каждой единице подвижного состава. Идет планомерная четкая работа, которая заняла больше времени, чем мы оптимистически прогнозировали. Но мы будем стараться максимально быстро запустить систему в полном объеме», - сказал Евгений Водовозов.

Напомним, что с 1 декабря в Харькове начала действовать система единого электронного проездного билета E-ticket. На остановках общественного транспорта установлено 323 терминала, где можно приобрести проездные карты. В дни запуска системы электронного билета вандалы повредили около 30 терминалов.