28.12.2017 12:15

Харьковские медики, полиция и спасатели перейдут на усиленный режим работы

Пожары и потерянные дети на праздниках нового года. Именно эти чрезвычайные ситуации случаются чаще, а потому безопасность города в усиленном режиме будут обеспечивать полицейские патрули, бригады «скорой», а также спасатели.



dozor.kharkov.ua

В новогоднюю ночь в Харькове состоится около 50 массовых мероприятий. Поэтому на охрану порядка в центре дополнительно выйдут около 200 полицейских и 5 автопатрулей, а вот по всему городу будет 60 автопатрулей. В штатном же режиме будут работать 275 патрульных полицейских. Спасатели готовы к усиленному дежурству, начиная с новогодней ночи и до 14 января.

«Это касается всех подразделений, в том числе и руководящего состава. Вводится резервная техника - боевой расчет с личным составом, так же вводится боевой расчет - спецтехника, которая может быть применена для оказания помощи населению, учитываются и погодные условия. Но, как показывает статистика, в основе это выезды на пожары», - информирует начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

Кроме этого и в городе, и в области будут работать оперативные группы в новогоднюю ночь. Подразделения будут нести службу и в дни школьных каникул. Будет на работе и спецназ, и спецтехника, что сможет оказать помощь на дорогах области. И все же, готовность готовностью, а медики, полиция и спасатели обращаются к людям и просят соблюдать элементарные правила безопасности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обращались в соответствующие службы.