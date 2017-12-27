27.12.2017 19:31

«Город без барьеров»: в Харькове определили победителей конкурса

Награждение победителей открытого городского конкурса студенческих работ «Город без барьеров» состоялось сегодня, 27 декабря, в малом зале Харьковского городского совета.



focus.ua

В мероприятии приняли участие заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, вице-президент общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева, а также участники конкурса, их руководители и представители общественных организаций.

Напомним, прием работ на конкурс стартовал 30 сентября и завершился 20 декабря. В конкурсе приняли участие студенты, аспиранты и выпускники трех профильных вузов Харькова: Харьковской национальной академии городского хозяйства им. А. Бекетова, Харьковской государственной академии дизайна и искусств и Харьковского национального университета строительства и архитектуры. Всего на конкурс было подано 17 проектов адаптации культурных учреждений города для посетителей с инвалидностью и других маломобильных харьковчан.

«Работы все интересные, профессиональные и креативные, нужно отдать должное нашим студентам. Есть такие проектные решения, которые действительно заслуживают особого внимания. Хочу отметить, что все участники - это тот профессиональный ресурс, который для Харькова имеет неоценимое значение. И мы очень рады, что такое количество творческих коллективов приняли участие в конкурсе», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Как сообщила вице-президент «Креавиты» Елена Шингарева, подобный конкурс впервые проводится не только в городе, но и в Украине, поэтому организаторы волновались, смогут ли участники совместить в проектах все пожелания по доступности и реалистичности их воплощения.

«Мы очень хотели, чтобы в работах был системный подход, учитывались все элементы доступности, а также потребности людей с разными видами инвалидности. Также мы хотели, чтобы была эстетическая составляющая, поскольку это учреждения культуры, а их доступность - это универсальная вещь, которая должна быть украшением этих объектов. И конечно, чтобы ребята нашли инновационные и интересные решения по адаптации. И вы видете, что в представленных на выставке работах все эти критерии учтены, а решения по доступности - оригинальны», - отметила Елена Шингарева.

По итогам конкурса, первое место жюри присудило студентке университета строительства и архитектуры Алене Прядке, которая разработала проект адаптации памятника архитектуры - Харьковского художественного музея.

«Мы посчитали, что все-таки это культурное учреждение, которое находится в центре города, поэтому необходимо, чтобы оно имело красивый вид. Мы решили добавить стеклянный переход между двумя зданиями музея и тем самым привнести в здание современную функцию», - сказала Алена Прядка.

Второе место досталось студенту академии городского хозяйства Андрею Сидорову, который разработал проект для Харьковского музея природы. 3-е место разделили студенты академии городского хозяйства, которые разработали элементы доступности для Харьковского планетария и Городского музея Клавдии Шульженко. Кроме того, жюри присудило специальные премии авторам еще двух работ - проектных решений для Центра современного искусства «ЕрмиловЦентр» и информационно-выставочного центра «Бузок».

Всем участникам и победителям конкурса вице-мэр вручила дипломы и памятные подарки. Ожидается, что в будущем проекты-победители будут реализованы в Харькове.

Организаторы конкурса - общественная организация инвалидов «Креавита» при поддержке Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города Харькова и управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.