28.12.2017 13:16

Из областного бюджета выплачена компенсация по последнему «теплому» кредиту, выданному ОСМД в 2017 году

Компенсацию в сумме 58 тыс. грн по Программе стимулирования объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов Харьковской области к внедрению энергоэффективных технологий на 2016-2020 годы получило ОСМД «Эльдорадо - 126» из города Чугуев.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк.

«За счет кредитных средств в многоквартирном доме в местах общего пользования установлены энергосберегающие окна и двери, проведена модернизация системы освещения, а также выполнены работы по частичной теплоизоляции наружных стен здания», - сказал Сергей Магдисюк.

По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ХОГА, всего в 2017 году из областного бюджета компенсацию «теплых» кредитов получили 26 ОСМД и ЖСК области в общем объеме 1 млн 128 тыс. грн.

Вместе с этим ОСМД и ЖСК области получили компенсацию из государственного бюджета по правительственной программе «теплых» кредитов в общем объеме 2 млн 531 тыс. грн.

Кроме того, к поддержке энергоэффективных мероприятий, которые внедряются в многоквартирных домах ОСМД и ЖСК, присоединились отдельные местные советы. Так, по состоянию на 26 декабря текущего года из местных бюджетов городов Лозовая, Чугуев и Харьков было дополнительно возмещено почти 800 тыс. грн «теплых» кредитов.