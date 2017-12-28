28.12.2017 17:04

В Харькове проходит детский рождественский фестиваль

XXII Рождественский фестиваль детского творчества «Зимний солнцеворот» проходит в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.



// city.kharkov.ua

Как рассказала директор фестиваля Ирина Кощавец, в мероприятии задействован 21 коллектив - более тысячи участников, которые готовились к концертам целый год. В этом году их танцевальные номера посвящены разным временам года.

«Каждый год мы пишем новые сценарии для фестиваля, чтобы зрителям и участникам было интересно. Например, посвящаем фестиваль празднованию Рождества в разных странах. Каждый год к нам присоединяются новые коллективы, но основу составляют наши самые известные ансамбли - «Джерельце», «Ассоль», «Карнавал». В этом году в едином действе, которое мы назвали «Хореографическая феерия «От зимы к зиме», задействованы лучшие танцевальные группы со всего города. Они представляют танцами разные времена года. Весенние танцы, в основном, народные, зима кружит метелью, также зрители могут увидеть танцы северных народов. Завершается все гимном Зимнего солнцеворота, который звучит у нас уже на протяжении 20 лет», - сказала Ирина Кощавец.

Посмотреть сказочное действо могут дети не только из Харькова, но и из Харьковской области. Семьи из малообеспеченных, многодетных и других семей льготных категорий получили пригласительные на рождественский праздник. В этом году «Зимний солнцеворот» проходит с 25 декабря по 3 января (с перерывом в несколько дней).