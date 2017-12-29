Возле Дворца спорта открыли новогоднюю елку

Праздничный концерт по случаю открытия главной елки Немышлянского района состоялся 28 декабря возле Харьковского дворца спорта.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
29 декабря 1927 года в поселке Новый Харьков (тогда пригороде Харькова) открылась коммуна имени Ф.Э. Дзержинского, учреждение для перевоспитания малолетних преступников.
влажн.:
давл.:
ветер: