29.12.2017 12:46

Возле Дворца спорта открыли новогоднюю елку

Праздничный концерт по случаю открытия главной елки Немышлянского района состоялся 28 декабря возле Харьковского дворца спорта.



city.kharkov.ua

В рамках мероприятия для детей и взрослых прошла концертно-развлекательная программа «Новогодне-рождественские чудеса», которую подготовили творческие коллективы района. Всего в конкурсах и развлечениях приняли участие более 500 жителей района, среди них - около 300 детей.

С предстоящими новогодне-рождественскими праздниками всех присутствующих поздравили председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, а также депутаты городского и областного советов.

Все, кто принимал активное участие в празднике, получили от Деда Мороза и Снегурочки сладкие подарки.