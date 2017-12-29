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29.12.2017  12:46   

Возле Дворца спорта открыли новогоднюю елку

Праздничный концерт по случаю открытия главной елки Немышлянского района состоялся 28 декабря возле Харьковского дворца спорта.


city.kharkov.ua
В рамках мероприятия для детей и взрослых прошла концертно-развлекательная программа «Новогодне-рождественские чудеса», которую подготовили творческие коллективы района. Всего в конкурсах и развлечениях приняли участие более 500 жителей района, среди них - около 300 детей. 
 
С предстоящими новогодне-рождественскими праздниками всех присутствующих поздравили председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, а также депутаты городского и областного советов. 
 
Все, кто принимал активное участие в празднике, получили от Деда Мороза и Снегурочки сладкие подарки.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  праздник, открытие, елка, харьков
 
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