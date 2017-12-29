Госстат подчитал, в каких отраслях самые высокие зарплаты

Больше всех получают в авиационном транспорте.
Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2017 года составила 7479 гривен, что на 38,3% выше показателя ноября 2016 года. Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Зарплаты выше средней зафиксировали в:
промышленности – 8169 гривен;
оптовой и розничной торговле – 8082 гривны;
в сфере транспорта – 8023 гривны;
в авиационном транспорте – 30 390 гривен;
в сфере ИТ – 13 044 гривен;
финансовой и страховой деятельности – 13 164 гривны;
в науке – 10 378 гривен;
в сфере обороны – 10 887 гривен.
Средние зарплаты в медицине и образовании составляют 5101 грн и 5859 грн соответственно.
В промышленности самые большие зарплаты получали работники добывающей, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.
Наибольшие зарплаты получали жители Киева – в среднем 11 643 гривны.
Как сообщалось, госбюджетом-2018 предлагается установить с 1 января 2018 года прожиточный минимум в размере 1 700 гривен, а минимальную зарплату – 3 723 гривны.
Ранее в НБУ сообщили, что повышение с 2017 года минимальной зарплаты добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года.
Напомним, в Украине среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин.
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