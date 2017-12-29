29.12.2017 16:01

Госстат подчитал, в каких отраслях самые высокие зарплаты

Больше всех получают в авиационном транспорте.



//focus.ua

Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2017 года составила 7479 гривен, что на 38,3% выше показателя ноября 2016 года. Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики.



Зарплаты выше средней зафиксировали в:



промышленности – 8169 гривен;

оптовой и розничной торговле – 8082 гривны;

в сфере транспорта – 8023 гривны;

в авиационном транспорте – 30 390 гривен;

в сфере ИТ – 13 044 гривен;

финансовой и страховой деятельности – 13 164 гривны;

в науке – 10 378 гривен;

в сфере обороны – 10 887 гривен.



Средние зарплаты в медицине и образовании составляют 5101 грн и 5859 грн соответственно.



В промышленности самые большие зарплаты получали работники добывающей, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.



Наибольшие зарплаты получали жители Киева – в среднем 11 643 гривны.



Как сообщалось, госбюджетом-2018 предлагается установить с 1 января 2018 года прожиточный минимум в размере 1 700 гривен, а минимальную зарплату – 3 723 гривны.



Ранее в НБУ сообщили, что повышение с 2017 года минимальной зарплаты добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года.



Напомним, в Украине среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин.