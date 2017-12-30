30.12.2017 12:00

Молодые харьковские архитекторы предложили свои решения, как сделать объекты культуры доступными

Харьков - город без барьеров. Студенты, будущие архитекторы, разработали свои проекты и решения того, как адаптировать учреждения культуры для людей с инвалидностью.



Stan

В центре внимания оказались музеи, театры и выставочные залы. Иван Скачко поработал над доступностью Харьковского планетария.

«Самое сложное, что сам планетарий находится на улице с большим перепадом и нужно это все разместить правильно, чтобы и человек туда смог подъехать и смог разобраться. Основные детали это пандус и подъемники, лифт, также мы разработали там санузел правильный для маломобильных групп и там уже полностью безбарьерная архитектура внутри», - говорит студент Харьковского Национального университета городского хозяйства Иван Скачко.

Один из интересных проектов стал проект по доступности музея имени Шульженко. Студенты подошли глобально и решили проводить обновление уже с самого подхода к заведению, а затем и в середине.

«Мы пришли к такому решению сделать полную реконструкцию музея, вернуть ему исторический вид только с доступностью для маломобильных групп населения», - делится студентка Харьковского Национального университета городского хозяйства Кристина Глущенко.

«С внедрением пандусов и подъемников, а также тактильных поверхностей для незрячих людей», - добавляет студентка Харьковского Национального университета городского хозяйства Диана Орел.

«Мы очень прониклись этой работой. Для нас это не просто было проект сдать и забыть. Мы очень переживали, нас это задело, что действительно люди элементарно просто не могут попасть в этот музей», - рассказывает студентка Харьковского Национального университета городского хозяйства Валерия Яровая.

Молодые архитекторы предоставили не только массу идей, а главное решений как воплотить их в жизнь.

«Я воодушевлена, мне очень понравилось, он революционный совершенно, современное решение доступа во все экспозиции. И вы знаете, даже когда было предложение сделать пандус, я для себя понимала, что это ничего не решит. Люди попадают и начинаются вот эти перепады, лестницы, это не решает вопрос. А вот это решение вопроса», - говорит директор музея выдающихся харьковчан им. К. И. Шульженко Елена Гроссу.

И именно такой комплексный подход к решению доступности объектов, при оценке проектов, говорят организаторы, было главным критерием победы.

«Мы очень хотели, чтобы был системный подход, чтобы учитывались элементы доступности и потребности всех людей с инвалидностью, чтобы была и эстетическая составляющая. Ну и нам хотелось, чтобы ребята нашли инновационные и интересные решения по адаптации и во многих проектах это присутствует», - информирует вице-президент Харьковской городской общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева.

Поэтому профессиональное жюри высоко оценило студенческие работы. Но главной победительницей признали Елену Прядку, которая разработали элементы доступности художественного музея сразу в двух вариантах.

«Это Бекетовское здание, это памятник архитектуры, и я постаралась, чтобы все элементы еще бы украсили и подчеркнули историческое здание. Это моя первая архитектурная работа и первая победа», - рассказывает студентка Харьковского национального университета строительства и архитектуры Елена Прядко.

Участие в конкурсе имиджевых проектов «Город без барьеров»" для харьковских студентов стало настоящим профессиональным испытанием и стартом к новым победам, потому что, говорят, получили бесценный опыт работы и большую мотивацию для дальнейших разработок в области доступности.