Харьковчан приглашают на рождественскую ярмарку

Ярмарка «Рождество» открылась в сквере возле Свято-Покровского монастыря (ул. Университетская, 8).
Как сообщили в Харьковской епархии Украинской православной церкви, на ярмарке будет представлен большой выбор печатной продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамики, церковной утвари, аудио- и видеопродукции, а также травяных чаев, шампуней и кремов, духов, эфирных масел и благовоний, изделий из натуральных тканей, кожи, меха и пуха, меда, продуктов пчеловодства и виноградарства и многое другое.
Ярмарка будет работать до 8 января с 8:30 до 19:30. Вход – свободный.
День обещает водоворот бурных чувств. Не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.
влажн.:
давл.:
ветер: