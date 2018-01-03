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03.01.2018  16:29   

Харьковчан приглашают на рождественскую ярмарку

Ярмарка «Рождество» открылась в сквере возле Свято-Покровского монастыря (ул. Университетская, 8).


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Харьковской епархии Украинской православной церкви, на ярмарке будет представлен большой выбор печатной продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамики, церковной утвари, аудио- и видеопродукции, а также травяных чаев, шампуней и кремов, духов, эфирных масел и благовоний, изделий из натуральных тканей, кожи, меха и пуха, меда, продуктов пчеловодства и виноградарства и многое другое.

Ярмарка будет работать до 8 января с 8:30 до 19:30. Вход – свободный.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ярмарка, харьков
 
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