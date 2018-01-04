04.01.2018 15:00

19 самых резонансных событий 2017 года

Наиболее тревожные события 2017 – в одном перечне. Программа «Утро с Интером» на телеканале «Интер» собрала все резонансные события ушедшего года.



// Телеканал «Интер»

3 января 2017, СУМЫ

2017-й год в Украине начался с трагедии. 3 января в Сумах произошел взрыв бытового газа в десятиэтажке. Погибла женщина, два человека – пострадали. Взрыв повредил пять квартир в доме. Полиция нашла виновника. Это – один из жителей многоэтажки. Который пустил газ умышленно.





27 февраля 2017, КИЕВ

В Киеве частично обрушился Шулявский мост. Только чудом обошлось без жертв. Мэр Киева заявил, что мост просто «устал со временем». Тендер на ремонт впоследствии выиграла китайская компания.







23 марта 2017, ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ.

Балаклея, на Харьковщине, вздрогнула от взрывов. На территории одной из воинских частей произошел пожар – сдетонировали боеприпасы. Погибло двое жителей Балаклеи, еще трое – пострадали. Четыреста жилых домов, школ, детских садов, больниц был разрушены. Из зоны бедствия эвакуировали почти весь город – около 20 тыс человек. «Диверсия» – такой была основная версия следствия. Но в СМИ чаще писали о халатности.







13 мая 2017, КИЕВ

В этом году Украина во второй раз принимала «Евровидение». Певцов встречали на красной дорожке длиной 256 метров! Это рекордная длина ковра за всю историю песенного конкурса. Поразил и бюджет, который превысил 30 млн евро. В финале соревнования Украина заняла лишь 24 место. А победителем «Евровидения-2017» стал певец из Португалии Сальвадор Собрал.







1 июня 2017, КИЕВ

1 июня киевский горсовет переименовал проспект генерала Николая Ватутина, который в годы войны освобождал столицу от нацистов, в честь предводителя Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Киевляне возмущены – на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция против переименования проспекта. Документ быстро набрал необходимые 10 тыс голосов. Окружной админсуд столицы приостановил процесс переименования. Но судебное разбирательство продолжается. Между тем в сети украинцы продолжают активно голосовать против переименования проспекта. Теперь – на сайте prospekt.kiev.ua. Уже собрано почти 12-ти тысяч голосов.







11 июня 2017

11 июня 2017 украинцы получили право путешествовать по странам Европейского Союза без виз! Для туристической поездки нужен только заграничный биометрический паспорт. В Госпогранслужбе говорят, за полгода безвизовых воспользовались почти четыреста тысяч граждан Украины.







27 июня 2017

Самая массовая хакерская атака накануне дня Конституции Украины! 27 июня компьютерный вирус-вымогатель «Петя.А» частично парализовал банковскую систему Украины, телеканалы, частные клиники, аэропорты, энергетические и коммунальные предприятия, государственные учреждения. В общем вирус инфицировал около 13000 компьютеров. Все текстовые файлы на них стали недоступными. За разблокировку вирус требовал заплатить выкуп в 300 долларов.







28 июля 2017, ТУРЦИЯ

Поврежденный градом самолет турецкой авиакомпании виртуозно посадил пилот-украинец Александр Акопов. На борту был 121 пассажир. Никто не пострадал. В турецком аэропорту героя встретили аплодисментами. А в Украине – наградили орденом «За мужество» третьей степени.







5 сентября 2017, КИЕВ

5 сентября Верховная Рада приняла скандальный закон «Об образовании». В частности, седьмая статья документа предусматривает, что все предметы во всех учебных заведениях страны должны преподаваться на государственном, то есть украинском языке. Количество предметов в школах нацменьшинств, изучаемых на украинском языке, будет увеличиваться постепенно до 2020 года. Именно эта статья возмутила Румынию, Польшу, Молдову, Россию, которые убеждены: такая норма ограничивает право обучения на родном языке в Украине. Больше всего закон раскритиковали в правительстве Венгрии. Ведь на территории Украины сейчас проживает около 150 тыс этнических венгров. Позже в Венецианской комиссии подтвердили: критика оправдана и рекомендовали Украине внести поправки в статью 7 Закона Украины «Об образовании».







15 сентября 2017, ОДЕССКАЯ ОБЛ.

В Одесской области – жуткая трагедия. Полностью сгорел деревянный детский лагерь. В огне погибли три девочки. Им было от восьми до двенадцати лет. Двое детей попали в больницу. В последний путь девочек провожали несколько сотен одесситов. Официальные причины трагедии – нарушение правил пожарной безопасности и возгорания из-за неправильного использования электроприборов.







22 сентября 2017, ЛЬВОВ

В сентябре произошло массовое отравление рыбой на Львовщине! В областную инфекционную больницу попали сразу десять человек с пищевым отравлением. За несколько дней пациентов с стало в семь раз больше! Медики диагностировали у всех сальмонеллез. Полиция выяснила, что все пострадавшие покупали копченую скумбрию на одном из рынков Львова.







26 сентября 2017, ВИННИЦКАЯ ОБЛ.

Второй за год пожар на территории военного арсенала! На этот раз от взрывов боеприпасов проснулись жители города Калиновка Винницкой области. Снаряды разлетались в радиусе 10 километров от арсенала! Тогда два человека были госпитализированы, тысячи жителей города остались без крыши над головой. Полностью потушить пожар на складах спасателям удалось только через неделю. Причиной пожара снова назвали диверсию. Дело опять не было раскрыто.







3 октября 2017, КИЕВ

В октябре заработала новая пенсионная реформа! Теперь 9 млн украинский получают повышенные пенсии. Размер выплат увеличился от ста сорока до семи сотен гривен. А минимальная пенсия в Украине подросла на 11-ть процентов – почти до полутора тысяч гривен.







18 октября 2017, ХАРЬКОВ

Жизни шести человек унесла кровавая авария, произошедшая в Харькове 18 октября. Внедорожник, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, врезался в другой автомобиль, а затем въехал в пешеходов. Полиция задержала на месте ДТП женщину-водителя. По предварительным данным, она проехала на запрещающий сигнал светофора. Позже подозреваемым стал и второй водитель - Геннадий Дронов. Суд по этому делу продолжается.







7 ноября 2017, КИЕВ

Вандалы безнаказанные. В ноябре дважды угасал Вечный огонь в киевском парке Славы. Ночью злоумышленники заливали его цементом. Коммунальщики очистили памятник и зажгли огонь снова. Правоохранители вандалов не нашли.







19 октября 2017, КИЕВ

В октябре депутаты приняли медреформу, которая заработает уже с 2018-го года. Украинцев заставят подписывать соглашение с семейным врачом и переходить на страховую медицину. Государство полностью компенсирует только экстренную, первичную и паллиативную медпомощь. Другие виды лечения – полностью за счет пациентов или же за счет страховки. Фактически украинцы сами будут выбирать, к какому врачу и в какую больницу идти. Это может привести к очередям и закрытия «непопулярных» медучреждений. Зато в селах просто не хватит семейных врачей.







Ботулизм в Украине. Первый случай болезни 2017 года врачи зафиксировали на Киевщине. А потом она распространилась еще в восьми областях Украины. За год ботулизмом заболели 90 человек, девять из них – умерли. Все пациенты отравились вяленой рыбой домашнего и промышленного производства.







В Украине свирепствует африканская чума свиней. С начала года в разных областях зарегистрировано 145 вспышек АЧС. Жертвами смертельной болезни стали более 27 000 свиней. А убытки фермеров уже превышают миллиард гривен.







Он весит 12 килограммов и длиной больше метра! Это – самый большой кот Украине по прозвищу Кекс. 2017 года его официально занесли в Национальную книгу рекордов как самого большого мурлыку. Гигантский рыжий кот – из породы мейн-кунов. Ему пять лет, а живет в Днепре. По словам хозяина, Кекс дружит с десятью своими «женами» и ежедневно ест свежее мясо.





