04.01.2018 16:30

12 главных спортивных событий 2017 года

2017 подарил нам очень много приятных эмоций и на спортивных площадках и аренах. Украинские спортсмены часто радовали болельщиков победами и наградами. Нерядовым год выдался и для мирового спорта в целом. Программа «Утро с Интером» вспомнила главные события в мире спорта.



// Телеканал «Интер»

1. Без преувеличения главным событием года для украинских болельщиков стал невероятный бой Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа. Большинство мировых спортивных СМИ признали его лучшим боксерским поединком 2017 года. И было за что! Эмоций, которые подарили Кличко и Джошуа, самый тяжелый дивизион бокса не видел со времен битвы Виталия Кличко против другого британца – Леннокса Льюиса.



В поединке с Джошуа, Кличко уступил, однако в глазах болельщиков он навсегда останется чемпионом. Его карьера продолжалась 21 год – для спорта это целая эпоха. И она завершилась в 2017-м.







2. Другой украинский чемпион Василий Ломаченко наоборот – сейчас на пике карьеры. Гениальный боксер за этот год провел три победных поединка и оставил себе пояс чемпиона WBO. Все свои бои 2017 года Ломаченко завершал досрочно. Какой-то момент все соперники просто отказывались выходить на ринг против украинского.







3. Еще одна наша гордость – Александр Усик – также выиграл все бои этого года и успешно защитил чемпионский пояс WBO. А еще начал непростой путь в новом турнире – Всемирный боксерской супер-серии. Ее победителю достанутся все чемпионские пояса в первом тяжелом весе, а также престижный Кубок Мохаммеда Али. Усик уже пробился в полуфинал этого соревнования - именно его специалисты называют главным фаворитом турнира.







4. Украина богата на боксерские таланты. 2017-й год принес еще одно доказательство этого. Наша новая надежда – Александр Хижняк, выиграл Чемпионат мира среди любителей. Боксера уже признали лучшим спортсменом года в Украине.







5. Главное событие года в украинском футболе – переход Андрея Ярмоленко из «Динамо» в дортмундской «Боруссии». Немецким грантам он обошелся в 25 млн евро. Приятно, что украинец не потерялся в сильном чемпионате и стал одним из лидеров команды. Он регулярно играет и забивает красивые голы.







6. А вот главной команде страны – сборной Украины – похвастаться этого года ничем. Сине-желтые с Андреем Шевченко во главе провалили отбор на Чемпионат Мира-2018 и теперь могут лишь наблюдать за «мундиалем». Несмотря на такой провал, Шевченко доверили руководить сборной до 2021 года.







7. Самым большим прорывом года, без сомнения, можно назвать выступления Элины Свитолиной. Украинская теннисистка в 2017 году выиграла пять престижных турниров. И побила все возможные теннисные рекорды Украины. Этот год она закончила в статусе шестой ракетки мира.







8. Ещё одна гордость Украины – прыгунья в высоту Юлия Левченко. Юная украинка выиграла серебро чемпионата мира по легкой атлетике. За это Европейская легкоатлетическая ассоциация наградила ее престижной премией «Восходящая звезда».







9. Как всегда радовали хорошими выступлениями и украинские биатлонистки! На чемпионате мира 2017-го года наша женская эстафетная команда выиграла серебряную медаль. А уже в новом сезоне Кубка мира девушки за месяц получили четыре медали разного качества. За полтора месяца до Зимней Олимпиады это вселяет большой оптимизм.







10. Одним из самых ярких событий мирового спорта стал бой боксера Флойда Мейвезера-младшего против представителя смешанных единоборств Коннора МакГрегора. Поединок проходил по правилам бокса. Мейвезер его с легкостью выиграл. За это шоу спортсмены на двоих получили, по меньшей мере, 130 млн долларов.







11. Пятый Золотой мяч в казне Криштиану Роналду – это самое памятное футбольное событие этого года. По количеству званий лучшего футболиста мира португалец сравнялся с другим футбольным гением – Лионелем Месси.







12. Продолжение допингового скандала вокруг сборной России продолжает шокировать мировой спорт. У команды отобрали более десятка наград прошлой зимней Олимпиады. Хотя собственно на употреблении допинга не поймали ни одного атлета. Сами российские спортсмены как раз из-за этого отказывались отдавать награды. В декабре международный Олимпийский комитет запретил россиянам выступать на Зимней Олимпиаде-2018 под флагом своей страны – только под нейтральным. Также во время церемоний будет запрещен русский гимн, вместо него будет звучать олимпийский. На форме россиян будет написано «Олимпийский атлет из России». Национальный олимпийский комитет России не признал никаких обвинений в создании допинговой программы.



2018-й год должен быть не менее интересным. Нам предстоит Зимняя Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, чемпионские поединки украинских из боксеров. И обо всех этих событиях программа «Утро с Интером» на телеканале «Интер» обязательно расскажем в эксклюзивных сюжетах.



Ближайшим большим спортивным событием станет поединок нашего чемпиона – Александра Усика. 27 января 2018 украинец сразится в Риге против местного боксера – Майрис Бриедис. На кону – два чемпионских пояса – WBO и WBC. Этот поединок можно будет посмотреть только на телеканале «Интер» в нашей программе «Большой бокс».



В январе 2018-го больше боксерское шоу Украины будет праздновать свой юбилей – 10 лет в эфире. За это время мы не обошли вниманием ни одного важного поединка украинских боксеров. В разное время гостями студии были легенды мирового спорта – братья Кличко, Леннокс Льюис, Тони Томпсон, Василий Ломаченко и многие другие.

