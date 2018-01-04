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04.01.2018  17:15   

Харьковские полицейские вернули домой пропавшую школьницу

13-летнюю девушку нашли вечером 3 января, она находилась в гостях у своей знакомой. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не произошло.


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Напомним, 1 января в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило заявление об исчезновении 13-летней девочки.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники сектора ювенальной превенции Липецкого отделения полиции установили местонахождение пропавшей.
 
В отношении матери девочки полицейские составили административный протокол по ч 2. ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, школьница, харьков
 
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