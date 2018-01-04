Главная Новости Общество В Ботаническом саду на деревьях распустились почки
04.01.2018  18:49   

В Ботаническом саду на деревьях распустились почки

Аномально теплая зима между тем буквально спровоцировала ранний рост растений. В Ботаническом саду некоторые виды деревьев уже почти готовы к цветению.


dozor.kharkov.ua
Как правило, почки на вербе появляются конце марта, а ни как не на Новый год, говорят специалисты Ботанического сада, и сами удивляются, ведь такие уже есть и на сирени, и на магнолии и еще на многих деревьях. Волчий ягодник вообще радует розовыми соцветиями, которые появились еще в середине декабря. Все вроде проснулось от зимней спячки, игнорируя календарные сроки. Здесь даже шутят, что началась настоящая новогодняя сказка.
 
«Это сказка о 12 месяцах, когда на Новый год искали подснежники и этот год он действительно такой. Потому что сейчас на Павловом поле в Ботаническом саду уже подснежники вышли из-под листьев и начали цвести. Наши сотрудники видели, цвёл чистотел, даже одуванчик был цветущий один. Многие древесные растения, к сожалению, тоже начали расти, на многих цветочные почки», - говорит директор Ботанического сада ХНУ им. В. Каразина Александр Алехин.
 
Но как бы это все не радовало глаз, ничего хорошего, говорят специалисты, в этом нет. Ведь защита цветущих почек ослаблена, и последствия могут быть непредсказуемы, это может привести даже к гибели растений.
 
«Если после таких низких положительных температур наступят еще очень низкие отрицательные, вот эти цветочные почки могут пострадать, цветение растений может быть ослаблено, или вообще не будут цвести. Но это мы с вами можем увидеть только весной», - информирует директор Ботанического сада ХНУ им. В. Каразина Александр Алехин.
 
Поэтому здесь просто уповают на так сказать адекватную зимнюю погоду, прежде всего, говорят, снег, а затем постепенно несильный мороз. 

Фотогалерея

Тэги:  ботанический сад, цветение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.04 Живая природа Гиацинты, нарциссы, тюльпаны и магнолии: В харьковском ботаническом саду буйство красок   08.09 Общество В Ботаническом саду научат оказывать первую помощь 01.09 Криминал и происшествия Водитель троллейбуса, «догнавший» маршрутку, оказался трезв, но работать пока не будет (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 