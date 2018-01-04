04.01.2018 18:49

В Ботаническом саду на деревьях распустились почки

Аномально теплая зима между тем буквально спровоцировала ранний рост растений. В Ботаническом саду некоторые виды деревьев уже почти готовы к цветению.



dozor.kharkov.ua

Как правило, почки на вербе появляются конце марта, а ни как не на Новый год, говорят специалисты Ботанического сада, и сами удивляются, ведь такие уже есть и на сирени, и на магнолии и еще на многих деревьях. Волчий ягодник вообще радует розовыми соцветиями, которые появились еще в середине декабря. Все вроде проснулось от зимней спячки, игнорируя календарные сроки. Здесь даже шутят, что началась настоящая новогодняя сказка.

«Это сказка о 12 месяцах, когда на Новый год искали подснежники и этот год он действительно такой. Потому что сейчас на Павловом поле в Ботаническом саду уже подснежники вышли из-под листьев и начали цвести. Наши сотрудники видели, цвёл чистотел, даже одуванчик был цветущий один. Многие древесные растения, к сожалению, тоже начали расти, на многих цветочные почки», - говорит директор Ботанического сада ХНУ им. В. Каразина Александр Алехин.

Но как бы это все не радовало глаз, ничего хорошего, говорят специалисты, в этом нет. Ведь защита цветущих почек ослаблена, и последствия могут быть непредсказуемы, это может привести даже к гибели растений.

«Если после таких низких положительных температур наступят еще очень низкие отрицательные, вот эти цветочные почки могут пострадать, цветение растений может быть ослаблено, или вообще не будут цвести. Но это мы с вами можем увидеть только весной», - информирует директор Ботанического сада ХНУ им. В. Каразина Александр Алехин.

Поэтому здесь просто уповают на так сказать адекватную зимнюю погоду, прежде всего, говорят, снег, а затем постепенно несильный мороз.