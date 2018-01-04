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04.01.2018  19:18   

Погода на Рождество: синоптики снега не обещают

Сегодняшний первый снег ненадолго, отмечают синоптики, уже в пятницу от него ничего не останется и в дальнейшем осадков ожидать не следует.


dozor.kharkov.ua
Погода будет довольно не зимняя. Ночью, прогнозируют, -3 +2, а днем от нуля до 5-ти градусов выше нуля. А на Рождество, говорят и еще теплее.
 
«По области осадки разные где-то дождь, в Харькове в частности это мокрый снег. Такой характер погоды сохранится еще на ночь завтрашнюю. После этого атмосферные фронты отходят, усиливается область повышенного давления, и погода будет практически без осадков. Пока ближайшие дни в частности днем 7-го числа максимально тепло будет выноситься, +3 +8 градусов», - рассказывает заведующая сектором прогнозов регионального Гидрометцентра Евгения Ляшенко.
 
И такая теплая погода довольно аномальная, говорят синоптики, как и вообще весь 2017 год, что запомнился также сначала теплой зимой, а затем сильными морозами, апрельским снегом, прохладным летом и очень засушливой осенью. А декабрь почти побил рекорд почти 50-ти летней давности.
 
«В Харькове среднемесячная температура достигла +2,8. Но мы не побили максимальную температуру 1960 года. Мы думали, догоним и перегоним, но не получилось. У нас декабрь 60-го был +2,9, было теплее, как ни странно. Но в целом декабрь получился аномально очень теплым. Температура составила +6 +7 градусов выше нормы. Самый теплый день декабря у нас получился 10 числа. Температура в этот день достигла +10,2» , -сообщает заведующая сектором прогнозов регионального Гидрометцентра Евгения Ляшенко.
 
По прогнозам синоптиков и весь январь 2018 года обещает быть не холодным. Небольшой мороз, до 6-ти градусов, обещают только после 8-го числа и это тоже ненадолго. Уже на Крещение по предварительным данным ожидают температуру воздуха около нуля.
Тэги:  погода, синоптики, харьков, рождество
 
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