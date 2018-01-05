05.01.2018 12:31

По Харькову проедет рождественский трамвай

В воскресенье, 7 января, по Харькову будет курсировать традиционный «рождественский трамвай».



// Городской Дозор

В этом году мероприятие пройдет уже в девятый раз. Как и раньше, его участники смогут послушать и спеть колядки, а также познакомиться ближе с рождественскими обычаями и обрядами.

Как сообщили организаторы, в этом году вагон будет один, но он сделает пять рейсов – каждый час с 16:00 до 20:00. Стартовать трамвай будет от поворотного круга на Южном вокзале, там же будет завершать маршрут.

Еще один «вагон» – стационарный – разместится в бывшем Доме Быта на Полтавском шляхе, 56, где в 17.00 откроется «рождественскотрамвайное» пространство с праздничной программой, мастер-классами и сказками.

В мероприятии примут участие группы «Fever», «Третий Колодец», «Морж», актеры академических и частных театров, музыканты. Специальную программу для «Рождественского трамвая» подготовили участники американско-украинского проекта «Путь к Бродвею», который недавно был представлен в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

Чтобы стать пассажиром арт-трамвая, нужно заполнить специальную форму, прийти на остановку чуть раньше отправки рейса и разыскать Звездочета – человека со звездой на шесте. Он направит к Казначею, которому нужно будет заплатить за билет (стоимость билета - 80 грн). Как отметили организаторы, эти средства покроют расходы на аренду трамвая.



Для проведения мероприятия приглашаются добровольные помощники. Желающим поучаствовать в проекте в качестве волонтеров необходимо заполнить специальную форму. К акции уже присоединились представители общественных организаций «День музыки», «Платформа театральных инициатив», «Перекотиполіс» и другие.

Более подробная информация есть на странице мероприятия в социальной сети «Facebook».