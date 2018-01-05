Телеканал «Интер» покажет сольный концерт Ирины Федишин

В пятницу, 5 января, в 22.40 на «Интере» – телевизионная премьера концерта «Цвіте калина» украинской певицы Ирины Федишин.
В своем творчестве Ирина сочетает современную динамичную поп-музыку и традиции украинского народа.
Шоу «Цвіте калина» – первый большой сольный концерт львовской артистки в столице.
Работать над режиссурой и постановками концерта пригласили сразу несколько режиссеров-постановщиков. Видеонаполнение и графику для шоу создали немецкие специалисты.
Не обойдется и без сюрпризов: помимо хитов исполнительницы на сцене также прозвучат лучшие песни специально приглашенного гостя – народного артиста Украины Александра Пономарева.
День хорош для творчества и интеллектуальных озарений. Возможны метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.
влажн.:
давл.:
ветер: