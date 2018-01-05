05.01.2018 18:49

Харьковчане готовятся праздновать Рождество Христово

Харьков в ожидании празднования Рождества Христова, которое отмечают 7 января.



Vgorode

Особым считается Святвечер.

«Обычно мы бываем в церкви. Дома в обед встречаем Рождество, все как положено 12 блюд. Приходят дети на следующий день», - рассказывает харьковчанка Раиса.

Именно накануне Рождества на Святой Вечер, согласно традиции, семья должна собраться вместе и ждать первой звезды на небе, которая символизирует рождение Сына Божьего. На Святвечер полагается готовить на стол 12 постных блюд, чтобы был сыт каждый месяц нового года. Стол под скатертью желательно устелить сеном. Из обязательных блюд - узвар и кутья.

«Кутья символизирует встречу с нашими родственниками, которые умерли. Они как говорят, в это время приходят к нам на кутью. И вот это для нас самое главное. Чтобы наши родственники были всегда с нами», - делится харьковчанка Любовь Борисовна.

Саму кутью готовят из ячменя или пшеницы, обязательно с медом и маком - для достатка и продолжения рода. Кроме того, кутью после ужина часто использовали девушки в своих ритуалах, выходя с ложкой кутьи на улицу.

«Девушка выходила за порог, или даже на улицу и прислушивалась, что она услышит. Или залает, или зазвенит. И если она что-то услышит, значит, она в ту сторону в этом году выйдет замуж. Если будет тишина, то тишина будет и в ее жизни», - сообщает этнограф Михаил Красиков.

Украина, говорят этнографы, богатая на традиции, связанные со Святвечером. Чтобы семья держалась вместе, ножки стола перед ужином нужно перевязать ниткой. На каждом углу стола надо положить яблоко для здоровья, калину для красоты, орех для мудрости и головку чеснока, чтобы вся семья держалась вместе. Чтобы духи умерших не были голодны, посуду после ужина убирать со стола не стоит. По словам этнографов, в Святвечер можно просить здоровья, касаясь голыми ногами к топору, который должен быть под столом. Более того, еще и отозвать врагов благодаря нити.

«Надо взять нить и завязать узелок и когда завязываешь, приговариваешь, что это Иван, а это Маричка, а это кто у тебя там есть. И потом под себя кладешь и садишься. И говоришь, как эти узелки молчат, так чтобы они весь год молчали. И кстати, обвязки стола и замыкания замком это означало то, чтобы враги молчали и ничего плохого тебе не делали», - информирует этнограф Михаил Красиков.

Некоторые украинцы на Рождество привыкли приносить домой дидухи. Обереги из сухих цветов и трав. Дидухи ставят на кухне 6 января и держат в доме до Крещения.

«Это для достатка, благополучия, удачи, и чтобы всегда хлеб был в доме. Барвиночек это для денег, рожь это символизирует жизнь, сухоцветы - ромашечка, это в доме смех и радость, тысячелистник обозначает здоровья», - рассказывает продавец дидухов Раиса Гавриловна.

Но самое основное, говорят в один голос и культуроведы и священнослужители, чтобы празднование Рождества не превращалось в попоище, Рождество лучше провести с семьей и петь колядки.