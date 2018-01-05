05.01.2018 19:32

Льготный проезд в транспорте для ветеранов силовых структур: разъяснение горсовета

Ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и некоторым другим военнослужащим нужно получить удостоверение «Ветеран труда», чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда в городском электротранспорте.



city.kharkov.ua

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан сегодня, 5 января, разъяснила, с чем связаны изменения и почему старое удостоверение бывших сотрудников силовых структур теперь не дает право льготного проезда.

По ее словам, с 1 января 2018 года в Украине изменен порядок предоставления льгот на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Все льготы, предусмотренные законодательством Украины, которые ранее финансировались из государственного бюджета, переданы на местный уровень. Светлана Горбунова-Рубан отметила, что ранее, как правило, такая передача сопровождалась субвенцией из госбюджета, которая могла позволить местным органам власти выполнить эти полномочия. В этот раз в государственном бюджете средств на компенсацию проезда в городском электротранспорте не предусмотрено, но, тем не менее, эти полномочия были переданы органам местного самоуправления. Департамент инфраструктуры, Департамент труда и социальной политики, Департамент бюджета и финансов, Юридический департамент, ряд других специалистов внимательно рассмотрели нормативные акты, законодательство и каждую льготу для того, чтобы понять, как рационально и правильно реализовать это право граждан. В результате, 20 декабря на сессии Харьковского городского совета было принято решение, в котором есть перечень тех социальных групп, которым горсовет, исходя из возможностей местного бюджета, предоставил соответствующую льготу на бесплатный проезд.

Вице-мэр отметила, что после этого у людей возникли вопросы, связанные со льготой, которая предназначена для пенсионеров.

«Практически все пенсионеры по возрасту имеют право на бесплатное пользование городским электротранспортом в Харькове. Надо учесть, что в состав пенсионеров входят участники боевых действий, ветераны войны, чернобыльцы и многие другие категории граждан, которым уже отдельно предоставлена эта льгота. Но есть такая категория, как ветераны Вооруженных Сил, МВД и приравненные к ним категории граждан, которые уходят на пенсию не по возрасту, а по выслуге лет. В связи с этим мы имеем большое количество людей трудоспособного возраста, которые не подпадают под категорию пенсионеров по возрасту. Возникла определенная «вилка», которую, к сожалению, закрыть возможностями городского бюджета мы не можем. Но если ветераны Вооруженных Сил, МВД и приравненные к ним категории граждан достигли пенсионного возраста, проблема эта решена», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Теперь ветеранам военной службы, органов внутренних дел, ветеранам Национальной полиции и некоторым другим военнослужащим необходимо оформить удостоверение «Ветеран труда» (при наличии стажа работы 40 лет – для мужчин и 35 лет – для женщин). Для этого им необходимо обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины за получением информации об исчисленном трудовом стаже, после - в управление пенсионного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий граждан - за информацией об общем стаже с учетом календарной выслуги, затем - в управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации с документами (заявление; паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность; фотография 3x4 см; документ, подтверждающий наличие необходимого стажа для определения права на установление статуса; для людей с инвалидностью – справка медико-социальной комиссии о группе инвалидности). После установления статуса гражданин сможет получить удостоверение «Ветеран труда», которое и даст право бесплатного проезда в городском электротранспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен).

«Мы с Пенсионным фондом на прямой связи и обсудили все эти моменты, там не может быть никаких отказов», - подчеркнула заместитель городского головы.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что люди трудоспособного возраста, как правило, работают, получают пенсию и пока этой льготой пользоваться не будут.

С информацией о льготных категориях граждан, которые имеют право на бесплатный проезд в Харькове, можно ознакомиться здесь