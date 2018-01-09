09.01.2018 16:45

Где в Харькове можно переночевать в холода

Со снижением температурных показателей «квартирантов на ночь» в филиале городского центра реинтеграции бездомных становится в несколько раз больше.



dozor.kharkov.ua

Сейчас во временном филиале, что разместили в терцентре Московского района, пока 10 постояльцев. Сегодня еще на 5 станет больше, говорят соцработники. Перед заселением их отправили в больницу пройти необходимые медицинские процедуры.

«Прежде чем попасть сюда человек должен пройти рентген, не флюорографию, а рентген досконально. Медсестра проводит его осмотр, если нет никаких отклонений, то человека сюда принимают. Так же проводит профилактический осмотр. Если все в порядке, то принимаем. Клиенты приходят с 17:00 до 8 утра. Они завтракают, пьют чай, убирают за собой койко-место и уходят», - говорит социальный работник городского центра реинтеграции Дина Бондаренко.

Сам филиал центра реинтеграции рассчитан на 30 постояльцев. Здесь работает медсестра, соцработники и паспортист. Если будет желание, то человеку помогут найти работу. Социальная гостиница также находится в здании терцентра Московского района. Тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, здесь готовы помочь и предоставить крышу над головой на три месяца.

«Человек обращается в управление соцтруда и получает направление. И по этому направлению сюда заселяются. Люди сюда заселиться могут разных категорий - это люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, переселенцы из зоны АТО, либо люди с ограниченными возможностями. Проживание в сутки стоит 52 гривны, это с одного койко-места. Проживание рассчитано до 90 дней, это льготное считается проживание, а свыше будет высчитываться уже полная стоимость за проживание. Это будет порядка 96 гривен», - информирует директор социальной гостиницы Александр Кравченко.

В социальной гостинице есть разные номера, для проживания нескольких человек одновременно, для семьи. Есть спецоборудование номера для людей с особыми потребностями. В каждом кровати, шкафы, стулья. Есть кухни с холодильниками, плиты для приготовления пищи, посуда. Среди удобств современные санузлы, душевые и прачечная. В стоимость проживания входит белье, полотенца и бесплатный wi-fi.