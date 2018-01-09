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09.01.2018  17:50   

В Харькове появится современный центр помощи бездомным

Рабочий процесс продолжается без остановки. В двухэтажном здании городского центра реинтеграции бездомных людей, расположенного по улице Мира, 102 масштабные преобразования.


dozor.kharkov.ua
Уже совсем скоро старое помещение станет современным центром помощи тем, кто оказался из-за тех или иных обстоятельствах на улице.
 
«Это совместный проект городских властей и немецкой компании «GIZ». В рамках этого проекта осуществляется капитальный ремонт городского центра реинтеграции бездомных лиц. Выполняются работы по утеплению фасада здания, крыши, замены окон, проводки, сантехники. А так же ремонт жилых комнат, подсобных помещений», - рассказывает директор центра реинтеграции бездомных людей Алексей Сорокин.
 
Также строители восстанавливают туалетные и душевые комнаты, ремонтируют коридоры. Новый центр реинтеграции по адресу улица Мира, 102 будет рассчитан на 100 человек. Функционировать учреждение будет уже в феврале, как только закончатся восстановительные работы и комнаты оснастят кроватями, мебелью и другим необходимым инвентарем.
 
«Лица с мест лишения свободы будут иметь возможность здесь проживать до 6 месяцев, это период адаптации. Бездомные здесь могут находиться ежедневно, без ограничения срока пребывания в ночное время с 6 вечера до 9 утра. Услуги будут на бесплатной основе, платные не предусмотрены на данный момент», - сообщает директор центра реинтеграции бездомных людей Алексей Сорокин.

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Тэги:  помощь, бездомные, харьков
 
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