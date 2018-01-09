09.01.2018 18:21

Синоптики рассказали о погоде на Старый Новый год

В ближайшие дни харьковчан местами будет радовать солнышко и только к выходным постепенно столбик термометра опустится до минус 10 градусов.



dozor.kharkov.ua

Резких похолоданий пока опасаться не следует, утешают синоптики. Погоду сейчас, говорят, определяет арктический антициклон, поэтому низких температур в ближайшее время не будет.

«Ожидается переменчивая облачность, будет присутствовать и солнце в дневные часы, это будет благоприятно влиять на закалку растений, скажу так. Могут быть небольшие осадки, в виде преимущественно отдельных снежинок, которые мы можем увидеть завтра, но снежный покров от этих снежинок не произойдет. Температура ночью 4-6 мороза, а днем около 0. 11-го числа уже без осадков с температурами, которые будут постепенно понижаться 3-8 мороза, днем -3+2», - сообщает заведующая сектором прогнозов регионального Гидрометцентра Евгения Ляшенко.

С 12-го января и дневные температуры начнут переходить в минус. Ночью -3 -8, днем до 4-х ниже нуля. А в выходные, на праздник Старого Нового года, еще похолодает. Синоптики в течение почти 6-ти дней, до 18-го января, уже обещают круглосуточно морозную погоду.

«Наиболее низкие температуры у нас ожидаются 13,14,15 ну и 16-го числа. Когда ночные температуры будут в пределах 12-ти мороза, а днем в пределах -3 -8. К сожалению, снега в этот период не будет», - говорит Евгения Ляшенко.

Небольшие осадки, по предварительным прогнозам специалистов, начнутся только на Крещение, правда, в виде мокрого снега. А вот более уверенно заснежит, так что будет образовываться снежный покров, только с 22-го января.