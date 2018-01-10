10.01.2018 12:15

Теплая зима может поспособствовать хорошему урожаю

У аграриев есть все предпосылки получить хороший урожай, этому вполне способствует аномально теплая зима, по крайней мере, так отмечают ученые. Правда, отмечают, если дальше не будет резкого похолодания.



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Чтобы следить, как переживают зиму культуры, ученые не только выезжают в поля, но и наблюдают непосредственно в институте растениеводства имени Юрьева, где в специальных горшках под открытым небом прорастает пшеница, рожь и ячмень. Специалисты ежедневно мониторят ситуацию и делают выводы. Говорят, в условиях такой теплой зимы, есть все шансы, что озимые успешно перезимуют, потому что прошли необходимое закаливания. Кстати чему поспособствовала еще и погода осенью.

«Можно говорить о предпосылках к урожаю, вот в принципе в этом году они есть, основа уже какая-то заложена. Осень была очень засушливой, первые дожди, серьезные, продуктивные пошли только в средине октября, но благодаря тому, что температура была выше, чем обычно растения смогли не только взойти, но и образовать 2-3 листочка, фотосинтезировать. Это и послужило тому, что такие растения прошли закалку», - информирует главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я.Юрьева Наталья Рябчун.

Если зима будет такой же теплой, и главное стабильно теплой, когда температура будет колебаться в пределах минус 3 -7 градусов, говорят специалисты, то растения и в дальнейшем будут проходить закалку и морозостойкость их усилится настолько, что смогут пережить потом и более низкие температуры. А если еще и упадет снег, может это мол, еще увеличить шансы озимых культур на благоприятную перезимовку. Но погода, отмечают, все же, может внести свои коррективы.

«Теперь мы можем говорить только о том, что может быть снижение урожая либо из-за низких температур, либо если выпадет снег и будет долго лежать на влажной почве, не промёрзшей. Почва сейчас промёрзла примерно на 2-3-5 см не более», - говорит главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я.Юрьева Наталья Рябчун.

Какой же точно будет жатва, отмечают, говорить еще рано. К тому же, что теплая зима способствует и размножению вредителей и развитию болезней у растений, что в результате может негативно сказаться на урожае.