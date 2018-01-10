10.01.2018 19:20

Все терминалы про продаже E-ticket работают, - горсовет

Все 325 терминалов по продаже электронных билетов «E-ticket» для проезда в городском наземном электротранспорте работают.



dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 10 января, в программе «Тема дня» на телеканале «ОТБ» сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

По его словам, с начала введения системы единого электронного билета в городе было повреждено более 100 терминалов. На сегодняшний день все их заменили. «Раньше это было массово и однотипно, а теперь это редкие случаи, когда устройства заливают какой-то жидкостью. Одиночные случаи нанесения вреда имуществу продолжаются, и ущерб от этого уже составил более полумиллиона гривен», - сообщил Сергей Дульфан.

Тем не менее, отметил директор департамента, инвестор в ближайшее время планирует дополнительно установить 47 терминалов - в супермаркетах и торгово-развлекательных центрах Харькова.

Как сообщил Сергей Дульфан, в настоящее время валидаторы для считывания электронных билетов работают только в подвижном составе троллейбусного депо №3, в остальном электротранспорте проводится их перенастройка, и они будут запущены через несколько дней. Сейчас пассажиры оплачивают проезд у кондукторов.

Также в программе «Тема дня» речь шла о внедрении системы электронного билета в метро, о проезде граждан льготных категорий, в том числе школьников, жителей районов области и т.п.

Полное интервью директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана можно посмотреть сегодня на канале «ОТБ», начало – в 19:40.