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10.01.2018  19:20   

Все терминалы про продаже E-ticket работают, - горсовет

Все 325 терминалов по продаже электронных билетов «E-ticket» для проезда в городском наземном электротранспорте работают.


dozor.kharkov.ua
Об этом сегодня, 10 января, в программе «Тема дня» на телеканале «ОТБ» сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
 
По его словам, с начала введения системы единого электронного билета в городе было повреждено более 100 терминалов. На сегодняшний день все их заменили. «Раньше это  было массово и однотипно, а теперь это редкие случаи, когда устройства заливают какой-то жидкостью. Одиночные случаи нанесения вреда имуществу продолжаются, и ущерб от этого уже составил более полумиллиона гривен», - сообщил Сергей Дульфан.
 
Тем не менее, отметил директор департамента, инвестор в ближайшее время планирует дополнительно установить 47 терминалов - в супермаркетах и торгово-развлекательных центрах Харькова.
 
Как сообщил Сергей Дульфан, в настоящее время валидаторы для считывания электронных билетов работают только в подвижном составе троллейбусного депо №3, в остальном электротранспорте проводится их перенастройка, и они будут запущены через несколько дней. Сейчас пассажиры оплачивают проезд у кондукторов.
 
Также в программе «Тема дня» речь шла о внедрении системы электронного билета в метро, о проезде граждан льготных категорий, в том числе школьников, жителей районов области и т.п.
 
Полное интервью директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана можно посмотреть сегодня на канале «ОТБ», начало – в 19:40. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  электронный билет, e-ticket, харьков
 
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