Людей с высокими доходами хотят обязать подавать ежегодную декларацию

В министерстве финансов предложили обязать богатых граждан подавать ежегодную налоговую декларацию об имуществе и доходах. Также в законопроекте прописано, какие именно граждане относятся к категории лиц с высокими доходами.
Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ежегодно в этот день отмечается Международный день спасибо.
влажн.:
давл.:
ветер: