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11.01.2018  14:17   

Людей с высокими доходами хотят обязать подавать ежегодную декларацию

В министерстве финансов предложили обязать богатых граждан подавать ежегодную налоговую декларацию об имуществе и доходах. Также в законопроекте прописано, какие именно граждане относятся к категории лиц с высокими доходами.


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Согласно предлагаемым изменениям, к категории состоятельных лиц предлагается отнести граждан, которые являются владельцами предприятий - крупных налогоплательщиков, которые прямо или косвенно владеют от 10 и более процентов уставного капитала юридического лица - нерезидента, который задекларировал доход за предыдущий налоговый год в размере 10 и более миллионов евро. Также состоятельными предлагается считать граждан, общий годовой налогооблагаемый доход которых за предыдущий отчетный год превышает 50 миллионов гривен. 
 
Также в соответствующем документе прописаны штрафы за несвоевременное представление деклараций.
 
Тэги:  декларация, доходы, харьков
 
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